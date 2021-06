Patriot SUPERSONIC RAGE PRIME

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot z radością ogłasza wprowadzenie na rynek flagowego modelu pendrive’a serii SUPERSONIC, czyli SUPERSONIC RAGE PRIME USB 3.2 Gen 2. Ten nośnik flash zawiera najnowszy kontroler na rynku, aby zapewnić najszybszy transfer danych i prędkość zapisu, a także jest wyposażony we wbudowany czujnik termiczny do monitorowania temperatury urządzenia, co zapewnia doskonałą trwałość i stabilność. Pendrive jest kompatybilny z Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, Linux 2.4 i nowszymi, Mac OSX 10.6 i nowszymi. SUPERSONIC RAGE PRIME USB 3.2 Gen.2 to najlepsze rozwiązanie dla konsumentów, którzy wymagają wieloplatformowego przenośnego rozwiązania do przechowywania danych o doskonałej jakości wykonania i dużych pojemnościach.







SUPERSONIC RAGE PRIME wykorzystuje zaawansowany kontroler i wysokiej jakości pamięć flash, która pozwala na odczyt danych z prędkością do 600 MB/s. Użytkownicy, tacy jak twórcy treści wideo, graficy 2D i twórcy animacji, w pełni wykorzystają jego szybkość w swojej pracy. Dzięki wysokiej prędkości odczytu pendrive może również działać jako niezależny nośnik ratunkowy dla laptopów i komputerów stacjonarnych. Idealnie sprawdzi się także z nowymi konsolami, szczególnie teraz, kiedy PlayStation 5 pozwala już przenosić gry na zewnętrzne nośniki USB.



Każdy pendrive ma wbudowany wskaźnik LED, który pozwala użytkownikom wizualnie potwierdzić, kiedy dane są przetwarzane i jest w pełni kompatybilny z technologią plug-and-play. Ponadto nośnik jest wyposażony w wysokiej jakości trwałą obudowę, która zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem podczas upadku. SUPERSONIC RAGE PRIME USB 3.2 Gen 2 jest oferowany w trzech pojemnościach: 250 GB, 500 GB i 1 TB. Nowy pendrive Patriot jest objęty 5-letnią gwarancją.



Ceny:

PEF250GRPMW32U - Supersonic Rage PRIME USB 3.2 - 236.45 PLN

PEF500GRPMW32U - Supersonic Rage PRIME USB 3.2 - 442.66 PLN

PEF1TBRPMW32U - Supersonic Rage PRIME USB 3.2 - 838.57 PLN





























Źródło: Info Prasowe / Patriot