Jabra wprowadza Perform Plus i Perform 55

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra ogłosiła wprowadzenie na rynek Jabra Perform Plus i Jabra Perform 55 – zintegrowanego rozwiązania do komunikacji w handlu detalicznym i zarządzania flotą urządzeń, przeznaczonego dla środowisk detalicznych z pracą w systemie wielozmianowym. Rozwiązania te zapewniają zespołom IT i operacyjnym scentralizowaną kontrolę nad współdzielonymi zestawami słuchawkowymi w sklepach i różnych lokalizacjach, a pracownikom pomagają pozostawać w stałym kontakcie. W miarę jak sprzedawcy detaliczni wdrażają w swoich sklepach coraz więcej technologii sieciowych, zarządzanie rosnącą liczbą urządzeń współużytkowanych w różnych lokalizacjach staje się coraz bardziej skomplikowane. Pracownicy sklepów potrzebują szybkiego dostępu do współpracowników i informacji podczas obsługi klientów, natomiast zespoły IT i operacyjne wymagają skalowalnego sposobu wdrażania, konfigurowania i zabezpieczania tych technologii.







Badania pokazują, że 88% pracowników sklepów doświadcza trudności z uzyskaniem na czas potrzebnej pomocy lub informacji, a 90% deklaruje, że odpowiednia technologia pomaga im szybciej wykonywać zadania. Jednocześnie badania branżowe wskazują, że 81% pracowników pierwszej linii co najmniej raz w miesiącu doświadcza problemów z urządzeniami lub aplikacjami, które uniemożliwiają im wykonywanie pracy, a niemal 60% mierzy się z problemami z urządzeniami mobilnymi zakłócającymi pracę co najmniej raz w tygodniu. Jabra Perform Plus i Jabra Perform 55 odpowiadają na te potrzeby, łącząc scentralizowane zarządzanie flotą urządzeń z komunikacją w trybie głośnomówiącym, aby pomóc sprzedawcom detalicznym w bardziej spójnym skalowaniu rozwiązań w różnych lokalizacjach.



Scentralizowana kontrola w wielu lokalizacjach

Jabra Perform Plus zapewnia zespołom IT i operacyjnym scentralizowaną platformę umożliwiającą zdalne wdrażanie, konfigurowanie, zabezpieczanie i zarządzanie flotą zestawów słuchawkowych z jednego miejsca. Od zarządzania aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i utrzymywania zatwierdzonych ustawień, po przeprowadzanie kontroli zgodności i zdalne monitorowanie działania urządzeń – platforma pomaga sieciom handlowym zapewnić spójne doświadczenia związane z użytkowaniem urządzeń, jednocześnie ograniczając potrzebę wsparcia IT na miejscu. Jabra Perform Plus zostanie udostępniona w wersji Early Access w IV kwartale 2026 roku. W momencie premiery platforma będzie obsługiwać Jabra Perform 55, a w dalszej kolejności planowane jest wsparcie dla kolejnych urządzeń z serii Jabra Perform.



Komunikacja w czasie rzeczywistym na sali sprzedaży

Zestaw słuchawkowy Jabra Perform 55, opracowany na podstawie bezpośrednich opinii zespołów pracujących w handlu detalicznym, zapewnia pracownikom sklepów natychmiastowy dostęp do współpracowników, kierowników i informacji dzięki funkcji ,,push-to-talk” oraz obsłudze procesów sterowanych głosem. Pomaga to szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania bez konieczności odchodzenia od klienta.



Wydajne mikrofony blokują 99% hałasu w tle, dzięki czemu pracownicy mogą się wyraźnie komunikować nawet w ruchliwym środowisku sklepowym, a lekka i dyskretna konstrukcja sprawdza się w przypadku osób mających bezpośredni kontakt z klientami3. Jabra Perform 55 jest kompatybilny z wiodącymi platformami ,,push-to-talk”, w tym Zebra Workcloud Sync, Zello i Zoom, dzięki czemu może zostać płynnie zintegrowany z istniejącymi procesami pracy w handlu detalicznym.



Wraz ze wzrostem inwestycji sieci handlowych w sztuczną inteligencję głos staje się jednym z kluczowych interfejsów dla pracowników pierwszej linii. Według wstępnych wyników nadchodzącego badania Jabra 96% firm z sektora handlu detalicznego spodziewa się wzrostu inwestycji w AI, a 71% przewiduje, że w ciągu dwóch lat rozwiązania voice AI będą wdrażane na szeroką skalę4. Jabra Perform 55 i Jabra Perform Plus wspólnie tworzą podstawę do przyszłego wdrażania procesów wykorzystujących AI obsługiwaną głosowo w działalności operacyjnej sieci handlowych.



Aby wspierać intensywne środowiska pracy zmianowej, w których urządzenia są współdzielone, Jabra wprowadza również uniwersalną stację ładującą Jabra Perform 5-Bay, która pomaga sprzedawcom detalicznym utrzymać współdzielone zestawy słuchawkowe w jednym miejscu, naładowane i gotowe do użycia pomiędzy zmianami.



Dostępność:

• Jabra Perform 55 jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 199.99 EURO / 229.99 USD.

• Uniwersalna stacja ładująca Jabra Perform 5-Bay jest już dostępna w sugerowanej cenie detalicznej 209.99 EURO / 249.99 USD.

• Jabra Perform Plus będzie dostępna w wersji Early Access w IV kwartale 2026 roku. W momencie premiery zaoferuje podstawowe funkcje zarządzania flotą urządzeń, a w dalszej kolejności planowane jest rozszerzenie jej funkcjonalności.





Najważniejsze cechy produktów:

Jabra Perform 55

• Mikrofony blokujące 99% hałasu w tle, zapewniające wyraźną komunikację i naturalne wrażenia podczas słuchania.

• Lekka konstrukcja z pałąkiem nagłownym zapewniająca komfort przez całą zmianę oraz stopień ochrony IP54 przed pyłem i zachlapaniem.

• Do 20 godzin rozmów lub 50 godzin pracy w trybie push-to-talk; 10 minut szybkiego ładowania zapewnia do 10 godzin rozmów lub 25 godzin pracy w trybie push-to-talk.

• Tryb Face2Face natychmiast wycisza połączenia i dźwięk po podniesieniu ramienia mikrofonu, umożliwiając płynną obsługę klientów.

• Parowanie z urządzeniami z systemem Android za jednym dotknięciem, umożliwiające szybką konfigurację pomiędzy zmianami.

• Certyfikat TCO Certified, Generation 10, wymienna bateria i poduszki słuchawkowe, aktualizacje oprogramowania układowego oraz opakowanie nadające się do recyklingu, co pomaga wydłużyć okres użytkowania zestawu i ograniczyć ilość elektroodpadów.



Jabra Perform Plus

• Jedna platforma do wdrażania, konfigurowania, zabezpieczania, aktualizowania i monitorowania zestawów słuchawkowych Jabra Perform w różnych lokalizacjach.

• Zdalne wdrażanie i konfiguracja pomagają ograniczyć potrzebę wsparcia IT na miejscu.

• Aktualizacje oprogramowania układowego, możliwość przywracania wcześniejszych wersji oraz kontrole zgodności pomagają utrzymywać urządzenia w aktualnym i bezpiecznym stanie.

• Raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym zapewniają większy wgląd w działanie urządzeń.

• Dostęp oparty na rolach i rejestry audytowe wspierają bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami przedsiębiorstwa.

• Aplikacja mobilna Jabra Perform Plus zapewnia, w razie potrzeby, wsparcie w zakresie parowania i korzystania z zestawów słuchawkowych.

• Obsługa integracji z istniejącymi systemami i procesami IT za pośrednictwem SSO i API.



Uniwersalna stacja ładująca Jabra Perform 5-Bay

• Ładuje i porządkuje pięć kompatybilnych zestawów słuchawkowych Jabra Perform w jednej kompaktowej konstrukcji.

• System ładowania typu „click-in, click-out” upraszcza przekazywanie urządzeń między zmianami i korzystanie ze współdzielonego sprzętu.

• Szybkie ładowanie kompatybilnych zestawów słuchawkowych Jabra Perform zapewnia wiele godzin użytkowania podczas krótkich przerw.































źródło: Info Prasowe - Jabra