KFA2 GC-03 - ergonomiczny fotel dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KFA2 wprowadza do swojej oferty nowy ergonomiczny fotel GC-03 z funkcją regulacji wsparcia odcinka lędźwiowego. Ten gamingowy "mebel", wykonany z wysokiej jakości materiałów. Produkt innowacyjny wbudowany system regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, pozwalający użytkownikom zachować naturalną pozycję, nawet podczas maratonów w ulubionych tytułach. Pokrętła z boku fotela umożliwia szybko i bezproblemowo dostosować głębokość podparcia, wyznaczając odpowiednią postawę. Funkcja bujania pozwala na chwilę relaksu podczas przerw w grze czy pracy, a oparcie odchylające się w zakresie do 180 stopni umożliwia położenie się niemal płasko, kiedy mamy ochotę na dłuży wypoczynek.







O komfort użytkowania dbają także szerokie siedzisko (56 cm), poduszka pod głowę, wypełnienie gąbką o wysokiej gęstości oraz podłokietniki 4D z możliwością regulacji ich pozycji w czterech kierunkach. Konstrukcja fotela została oparta na solidnym 100 mm gazowym podnośniku czwartej klasy i stalowej ramie oraz podstawie, które zapewniają wysoką stabilność, wytrzymałość oraz nośność aż 170 kg. Producent zadbał też, aby zastosowane materiały (ekoskóra i wysokiej jakości nieprzesiąkliwy materiał) były odporne na zachlapania, przecieranie i zadrapania, a przy tym łatwo się czyściły.



Fotel KFA2 GC-03 wkrótce trafią do sprzedaży na polskim rynku. Producent potwierdzi jego cenę bliżej premiery.

















Źródło: Info Prasowe / KFA2