Razer DeathAdder V3 Pro - Legenda powraca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dzisiaj DeathAdder V3 Pro, nowy model z bestsellerowej linii myszek Razera - DeathAdder. Dzięki najnowszym, wiodącym w branży technologiom, takimi jak HyperSpeed (łączność bezprzewodowa) oraz HyperPolling, połączonym z nową ultralekką i ergonomiczną konstrukcją, Razer DeathAdder V3 Pro będzie najlepszym sprzymierzeńcem graczy, zapewniając im najwyższą wydajność podczas rywalizacji. Zaprezentowana po raz pierwszy w 2006 roku, myszka sprzedała się dotychczas na całym świecie w ponad 15 milionach egzemplarzy. Wielokrotnie nagradzane urządzenie jest najpopularniejszą gamingową myszką Razera i zaufali jej światowej klasy esportowcy.







Z DeathAdder V3 Pro zwycięstwo nabierze nowego kształtu. Wygodne rowki o mniejszej szerokości umieszone na bokach myszki zapewniają lepszy chwyt i wsparcie dłoni, co w połączeniu z ulepszonym ergonomicznym kształtem zwiększa komfort użytkowania i łatwość obsługi. Dodatkowo, kółko przewijania, przyciski i chwyt zostały podniesione dla lepszej dostępności. Udoskonalona dzięki opiniom najlepszych zawodowych esportowców kultowa, minimalistyczna i ergonomiczna konstrukcja jest teraz dostępna w czerni i bieli, ważąc odpowiednio tylko 63 gramy i 64 gramy. Tak samo swojski i niezawodny jak wcześniej, DeathAdder V3 Pro jest teraz o ponad 25% lżejszy od swojego poprzednika, ma żywotność baterii do 90 godzin i można go łatwo ładować przez USB typu C za pomocą dołączonego kabla ładującego Razer Speedflex.



Sercem DeathAdder V3 Pro jest czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K z dokładnością śledzenia 99.8%. Ten potężny nowy sensor jest wyposażony w zestaw funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję, takich jak inteligentne śledzenie (Smart Tracking), synchronizacja ruchu (Motion Sync) i asymetryczne odcięcie (Asymmetric Cut-off). Zapewni to maksymalne osiągi na najwyższych poziomach rozgrywki. DeathAdder V3 Pro jest również wyposażony w przełączniki optyczne 3-generacji, aby liczba niezamierzonych podwójnych kliknięć wynosiła absolutne zero. Przełączniki eliminują również opóźnienia odbicia (debounce delay). Te niezwykle szybkie i niezawodne przełączniki optyczne wytrzymują 90 milionów kliknięć.



Myszka jest wyposażona w HyperSpeed Wireless, zastrzeżoną technologię bezprzewodową firmy Razer, która jest do 25% szybsza niż inne technologie tego typu. DeathAdder V3 Pro jest również kompatybilny z nową technologią Razera - HyperPolling Wireless. Natywnie DeathAdder V3 Pro obsługuje częstotliwość raportowania na poziomie 1000 Hz, w odstępach co 1 ms. Z kluczem sprzętowym HyperPolling Wireless, DeathAdder V3 Pro jest w stanie odpytywać bezprzewodowo w odstępach co 0.25 ms, co daje czterokrotnie częstsze raporty i jest cztery razy szybsze niż standardowe częstotliwości odpytywania. Dzięki połączeniu tych dwóch najlepszych w swojej klasie technologii, gracze doświadczą płynniejszego śledzenia, bardziej spójnych aktualizacji i najniższych bezprzewodowych opóźnień podczas rejestrowania naciśnięć klawisza. Pozwoli im to pokonać swoich przeciwników w grach rywalizacyjnych, gdzie liczy się każda milisekunda.



Bezprzewodowy klucz sprzętowy HyperPolling

Wprowadzony na rynek 22 lipca, klucz sprzętowy Razer HyperPolling Wireless jest pierwszym dongle do myszy bezprzewodowej zdolnym do osiągnięcia prawdziwej częstotliwości raportowania 4000 Hz. Klucz został zaprojektowany z myślą o ultra responsywnej rozgrywce w grach rywalizacyjnych, dlatego gracze mogą doświadczyć wyższego standardu wydajności bezprzewodowej.



Ustawiony na biurku, w celu zapewnienia niezakłóconych sygnałów bezprzewodowych, bezprzewodowy klucz sprzętowy HyperPolling jest w stanie automatycznie przełączać częstotliwości odpytywania, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas rywalizacji w grach. Bezprzewodowy klucz sprzętowy HyperPolling, obsługujący zarówno DeathAdder V3 Pro i Viper V2 Pro, jak i przyszłe myszy, jest zarządzany przez Razer Synapse, co zapewnia łatwość użytkowania i ustawianie profili gier opartych na wydajności.



Sugerowane ceny detaliczne:

- Razer DeathAdder V3 Pro - 159.99 €uro

- Razer HyperPolling Wireless Dongle - 34.99 €uro

- Zestaw: Razer DeathAdder V3 Pro + Razer HyperPolling Wireless Dongle - 177.50 €uro (zestaw jest dostępny w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com)











































Źródło: Info Prasowe / Razer