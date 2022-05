KFA2 GeForce RTX 3090 Ti HOF - Bezkompromisowa wydajność

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zaprojektowane dla najbardziej wymagających graczy, twórców treści i grafików, KFA2 GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame oferuje rekordowe 10752 rdzenie CUDA i może pochwalić się 78 RT-TFLOPami, 40 Shader-TFLOPami i 320 Tensor-TFLOP mocy. Ponadto jest wyposażone w aż 24 GB najszybszej pamięci GDDR6X (21 Gb/s), zapewniającej przepustowość na poziomie 1 TB/s. Wyposażony w zaawansowaną 24-fazową sekcję zasilania GPU i połączenie z zupełnie nowym, podwójnym złączem zasilania PCI-E 5.0 12VHPWR, które zapewnia do 516 W mocy wejściowej w trybie wydajności. GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame to najpotężniejsze GPU w serii HOF 30, które rzuca wyzwanie entuzjastom podkręcania. Karta graficzna obsługuje zarówno tryb wydajności, jak i tryb cichy, a ponadto jest wyposażona w funkcję podwójnego BIOS-u, dzięki której użytkownicy mogą osiągnąć taktowanie 1920 MHz (tryb wydajności) lub 1860 MHz (tryb cichy).







Chłodzenie HOF Extreme+ Cooling

Ulepszony w stosunku do poprzedniego projektu, GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame otrzymał całkowicie nową, niezwykle dużą (92 mm*97 mm) podstawę chłodzącą z komorą parową, która szybko rozprasza ciepło generowane przez GPU i równomiernie rozprowadza je po kompozytowych ciepłowodach (6+1 +1). Autorskie potrójne wentylatory WINGS firmy HOF (dwa 102 mm wentylatory po bokach, jeden 92 mm pośrodku) wykorzystują technologią Silent Extreme, która pozwala zmaksymalizować przepływ powietrza do GPU przy minimalnym poziomie hałasu, zapewniając doskonałe odprowadzanie ciepła.



1-Click Sync Pro

Funkcja 1-Click Sync Pro umożliwia użytkownikom synchronizację i personalizację podświetlenia poprzez podłączenie karty GeForce RTX™ 3090 Ti Hall Of Fame do złącza +12V RGB na płycie głównej lub innego systemu sterowania RGB za pomocą dołączonego kabla.



Hyper Boost

Pomimo konfigurowania prędkości wentylatorów za pomocą oprogramowania HOF AI, GeForce RTX™ 3090 Ti Hall Of Fame posiada również fizyczny przycisk Hyper Boost, który może maksymalizować prędkość wentylatorów GPU, jednocześnie obniżając temperaturę o nawet 10 stopni.



HOF Panel III

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame posiada w zestawie specjalny wyświetlacz HOF PANEL III, który pozwala wygodnie monitorować wszystkie parametry karty - informacje o taktowaniu czy temperaturze GPU są zawsze w zasięgu wzroku. Ekran pozwala nawet wyświetlić ulubione zdjęcia lub filmy i współpracuje z najnowszym oprogramowaniem HOF AI. HOF PANEL III został wyposażony w magnetyczny mechanizm, umożliwiający wiele opcji instalacji.























Źródło: Info Prasowe / AMD