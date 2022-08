KFA2 prezentuje nowe monitory z serii Prisma

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KFA2, uznany na świecie producent kart graficznych i sprzętu dla graczy, rozszerza swoją ofertę o nowe monitory z serii Prisma PR-01 i PR-02. Nowości to idealne rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiej jakości w przystępnej cenie. Nowe monitory KFA2 z serii Prisma to modele o uniwersalnym zastosowaniu, które sprawdzą się we wszystkich scenariuszach użytkowania, tj. biznesie, nauce czy rozrywce (w tym gamingu). Sprzęt wyróżnia się prostym, stylowym wzornictwem, dzięki czemu świetnie komponuje się zarówno z biurowym, jak i domowym otoczeniem, a smukłe ramki wokół ekranu pozwalają efektywniej tworzyć kilkumonitorowe zestawy.







PR-01 i PR-02 wyposażone zostały ponadto w złącze USB-C, które umożliwia podłączenie monitora do urządzenia mobilnego (np. laptopa lub tabletu) z możliwością jednoczesnego ładowania z mocą do 65 W. Ergonomiczna podstawa pozwala zaś nie tylko na regulację wysokości ekranu, ale i utrzymanie porządku na biurku, dzięki specjalnemu otworowi na kable.



Monitory PR-01 i PR-02 wyposażone zostały w odpowiednio 24- i 27-calowe wyświetlacze o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli) i odświeżaniu 75 Hz. Zastosowane matryce VA zapewniają nie tylko szerokie kąty widzenia (178 stopni w pionie i poziomie), ale również wysoki współczynnik kontrastu (3000:1), który gwarantuję głęboką czerń podczas grania czy oglądania filmów. Gracze z pewnością docenią podniesioną częstotliwość odświeżania, gwarantującą blisko 30% poprawę płynności rozgrywki względem standardowym 60 Hz, oraz wsparcie dla technologii G-Sync Compatible, która eliminuje efekt rozrywania obrazu i przycinanie.



Nowe monitory Prisma chronią też oczy użytkowników, wykorzystując najbardziej zaawansowaną technikę Flicker-Free, która eliminuje prowadzące do zmęczenia wzroku migotanie obrazu oraz tryb Low Blue Light, redukujący ilość niekorzystnego niebieskiego światła.



Monitory KFA2 z serii Prisma wkrótce trafią do sprzedaży na polskim rynku. Producent potwierdzi ceny bliżej ich premiery.



















Źródło: Info Prasowe / KFA2