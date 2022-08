Fractal - nowe obudowy w seriach Meshify 2 i Define 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fractal ogłasza nadejście czterech nowych opływowych obudów, dodając formaty Mini i Nano do popularnych serii Meshify 2 i Define 7. Wszystkie cztery obudowy mają ten sam rozpoznawalny wygląd zewnętrzny, co ich większe odpowiedniki, a jednocześnie oferują wiele cech jakościowych związanych z każdą serią. Bardzo pożądane formaty Mini i Nano również oferują dużą kompatybilność, dostępność i elastyczność, skondensowane w rozmiarach zajmujących niewiele miejsca. Obudowa Meshify 2 Mini oferuje doskonałe połączenie przepływu powietrza i elastyczności, w formie zoptymalizowanej dla mATX. Odważny, ale wyrafinowany wygląd zewnętrzny, z asymetrycznym, kątowym frontem z siatki, jest uzupełniony przez płaski panel ze szkła hartowanego i w pełni zdejmowaną górę. Przystępny i intuicyjny układ wewnętrzny obudowy sprawia, że budowanie stylowego, skoncentrowanego na przepływie powietrza systemu jest łatwe i przyjemne.







Obudowa Define 7 Mini oferuje ten sam stylowy wygląd i wiele ułatwiających życie funkcji, co jej większe odpowiedniki, w skondensowanej formie. Jej kompaktowe, ale przestronne wnętrze może pomieścić płyty główne w formacie mATX i Mini ITX, tworząc elegancki i opływowy system. Dodatkowo, jak wszystkie cztery nowe obudowy Mini i Nano, oferuje ona możliwość umieszczenia w niej układu GPU o wysokości do 331 mm z układem chłodzenia 240 mm w górnej części.



Meshify 2 Nano oferuje entuzjastom formatu ITX mnóstwo miejsca na kreatywne konstrukcje dzięki doskonałej obsłudze radiatora jak na swój rozmiar i możliwości umieszczenia GPU o długości do 331 mm. Posiada również w pełni zdejmowaną górę, bezśrubowe panele boczne oraz zdejmowaną przednią siatkę, dzięki czemu budowanie i prowadzenie kabli jest łatwe i przyjemne. Elastyczne wzornictwo i kątowa asymetria są uzupełnione przez zlicowany panel TG, aby pokazać wewnętrzne komponenty.





Define 7 Nano na nowo definiuje precyzję, przenosząc czystą konstrukcję i szereg funkcji z większego odpowiednika do minimalnej obudowy. Kompaktowe, a zarazem przestronne wnętrze pomieści wszystkie płyty główne w formacie Mini ITX i Mini-DTX. Podobnie jak wszystkie cztery nowe obudowy Mini i Nano, jest tu nawet miejsce na GPU do 306 mm przy montażu wentylatora przedniego o grubości 25 mm, co czyni Define 7 Nano wysoce kompatybilną obudową przy jej opływowym formacie.