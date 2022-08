Rywalizuj ze znajomymi - cross-play zawita do F1 22

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Codemasters wraz z Electronic Arts potwierdzają, że EA SPORTS F1 22 będzie najbardziej społecznościowym tytułem F1 do tej pory, łącząc więcej graczy na całym świecie dzięki włączeniu funkcjonalności cross-play, które nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Przed pełną integracją pod koniec sierpnia gracze mogą rywalizować ze znajomymi na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i PC (Steam i Origin) w dwóch oddzielnych testach w dniach 5-7 i 12-14 sierpnia w trybach Social Race i Two-Player Career. Integracja cross-play, o którą zabiegała społeczność, usprawni rozgrywanie meczów i pozwoli przyjaciołom spotykać się niezależnie od platformy. Istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cross-play dla tych, którzy chcą rywalizować wyłącznie z zawodnikami z tej samej rodziny urządzeń.







Gospodarze sesji mogą zapraszać znajomych z innych platform za pomocą opcji "Zaproś znajomych" w lobby gry. Gracze mogą przeglądać i akceptować prośby podczas wyścigu, wstrzymując grę i odwiedzając opcję "Zaproszenia i prośby".



F1 22 wiernie oddaje nową erę Formuły 1 dzięki rewolucyjnym samochodom, zmianom w regulaminie z włączeniem F1 Sprint, wprowadzeniu Miami International Autodrome oraz aktualizacjom torów w Hiszpanii, Australii i Abu Dhabi. Nowe adaptacyjna SI dostosowuje poziom trudności zawodników SI, wpływając na ich prędkość i konkurencyjność, a opcje Immersive i Broadcast dla Pit Stopów, okrążeń formacyjnych i momentów z udziałem samochodów bezpieczeństwa zwiększają autentyczność dnia wyścigowego.



F1 22 rozszerza swoje funkcje o tryb F1 Life, nową, konfigurowalną przestrzeń społecznościową, która pozwala graczom pochwalić się kolekcją ubrań, akcesoriów, trofeów i supersamochodów. Osiem modeli możliwych do zebrania można prowadzić na torze w ramach funkcji Pirelli Hot Lap, odtwarzającej początkową część weekendu wyścigowego. W grze powraca również tryb My Team, teraz z trzema punktami startowymi, uznany tryb 10-letniej kariery z funkcją dla dwóch graczy oraz rozgrywka wieloosobowa, w tym offline w trybie split-screen. Na komputerach PC debiutuje również technologia VR, oferując najbardziej wciągające wrażenia z jazdy po torze F1.

































Źródło: Info Prasowe / EA