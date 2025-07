KIOXIA przedstawia pierwszy dysk SSD NVMe o pojemności 245.76 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosił dziś, że rozszerzył swoją linię wysokiej pojemności dysków SSD klasy korporacyjnej z serii LC9, wprowadzając pierwszy w branży dysk SSD NVMe o pojemności 245.76 terabajta (TB) w obudowach 2.5 cala i EDSFF E3.L. Ta nowa opcja pojemności i rodzaju obudowy uzupełnia wcześniej ogłoszony model o pojemności 122.88 TB (2.5 cala) i została stworzona specjalnie z myślą o wymaganiach w zakresie wydajności i efektywności środowisk generatywnej sztucznej inteligencji. Generatywna sztuczna inteligencja stawia wyjątkowe wymagania w zakresie pamięci masowej, w tym potrzebę przechowywania ogromnych zbiorów danych do trenowania dużych modeli językowych (LLM) oraz tworzenia zagnieżdżeń i wektorowych baz danych, które wspierają wnioskowanie poprzez generowanie wspomagane wyszukiwaniem (ang. RAG, retrieval augmented generation). Takie obciążenia wymagają rozwiązań pamięci masowej o wysokiej pojemności, szybkości i wyjątkowej wydajności energetycznej.







Dyski SSD z serii LC9 firmy KIOXIA, wyposażone w 32-matrycowy stos 2 terabitowych (Tb) pamięci flash QLC 3D BiCS FLASH™ z innowacyjną technologią CBA (CMOS directly Bonded to Array), zapewniają szybkość, skalę i gęstość wymaganą do obsługi kolejnej fali zadań skoncentrowanych na sztucznej inteligencji. To połączenie zaawansowanej architektury pamięci i technologii CBA umożliwia uzyskanie 8 terabajtów (TB) w małej obudowie 154 BGA – jest to również pierwsze takie rozwiązanie w branży. Osiągnięcie tego kamienia milowego było możliwe dzięki postępom firmy KIOXIA w precyzyjnej obróbce płytek, projektowaniu materiałów i technologii bondowania drutem.



Dyski SSD serii LC9 firmy KIOXIA doskonale nadają się do jezior danych, w których niezbędne jest pochłanianie ogromnych ilości danych i szybkie przetwarzanie. W przeciwieństwie do dysków HDD, które często ograniczają wydajność i sprawiają, że kosztowne procesory graficzne nie są w pełni wykorzystywane, dyski SSD serii LC9 firmy KIOXIA umożliwiają gęste przechowywanie o minimalnym śladzie. Dzięki swojej pojemności do 245.76 TB każdy dysk może zastąpić wiele energochłonnych dysków HDD, oferując doskonałą wydajność, niższe ogólne zużycie energii, mniejsze wykorzystanie gniazd dyskowych i bardziej wydajne chłodzenie, co przekłada się na znacznie niższy całkowity koszt posiadania (TCO).



Obecnie wysyłamy próbki dysków SSD z serii KIOXIA LC9 do wybranych klientów, zostaną też zaprezentowane na konferencji Future of Memory and Storage 2025, która odbędzie się w dniach 5–7 sierpnia w Santa Clara.





Najważniejsze cechy dysków SSD serii LC9 firmy KIOXIA to m.in.:

• Pojemność do 245,76 TB w obudowach 2,5-cala i E3.L.

• Pojemności do 122,88 TB dostępne w obudowach 2,5-cala i E3.S.

• Zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami PCIe 5.0 (maks. 128 GT/s Gen5 pojedynczy x4, podwójny x2), NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c

• Obsługa specyfikacji Open Compute Project (OCP) Datacenter NVMe SSD w wersji v2.5 (nie wszystkie wymagania)

• Obsługa elastycznego umieszczania danych (FDP) w celu zminimalizowania intensyfikacji zapisu i wydłużenia żywotności dysku SSD

• Opcje zabezpieczeń: SIE, SED, FIPS SED

• Algorytm podpisywania CNSA 2.0, zaprojektowany z myślą o przyszłych standardach bezpieczeństwa kwantowego.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA