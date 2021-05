Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Atax PRO w wersji Gateron to klawiatura bez bloku numerycznego, w żargonie gamingowym nazywana TKL. Sprzęt idealny dla mobilnych graczy którzy ponad zbędny blok numeryczny preferują kompaktowe wymiary i mobilność sprzętu którym się posługują. Wersja Gateron charakteryzuje się przełącznikami wyżej wymienionej marki oraz specjalną plecionką na przewodzie. W naszym MECHaniku KRUX ATAX PRO RGB nie mogło zabraknąć kluczowej dla nowoczesnych graczy funkcji - konfigurowalnego podświetlenia klawiszy. Klawiatura w standardzie wyposażona jest w 20 trybów podświetlenia które można dodatkowo dopasować pod siebie w sofcie.







Jeżeli okaże się, że to nadal mało, przewidzieliśmy 5 dodatkowych slotów na twórczą inwencję naszych użytkowników. A jeżeli brzydzicie się oprogramowania, to ucieszy was informacja, że trybu użytkownika można tworzyć „z łapy” bez instalacji oprogramowania.



Dedykowane oprogramowanie

Pełna kontrola klawiaturą KRUX ATAX PRO RGB Gateron z jednego miejsca - z centrum dowodzenia w postaci oprogramowania. Niezależnie od tego czy chcesz przypisać klawiszowi jedną z wymyślonych przez nas funkcji, czy stworzyć coś samemu to właśnie w tym miejscu jesteś w stanie to zrobić. O kolorkach nie ma co wspominać, bo o tym już wiesz. Korzystaj z oprogramowania i personalizuj klawiaturę wedle upodobania.



Programowalne makra - pora uprościć nudne czynności

Nudzi Cię wklepywanie kolejny raz tego samego kodu do GTA z palca? Nie chcesz marnować czasu na bardziej złożone skróty klawiszowe, bądź zwyczajnie brakuje Ci 6 palca do przytrzymania klawisza? Tutaj z gotowym rozwiązaniem wkracza KRUX ATAX PRO! W naszym oprogramowaniu znajdziesz funkcję nagrywania oraz konfiguracji makr. Raz nagrywasz, przypisujesz do przycisku, a później używasz ile chcesz, bez zbytniego przemęczania się.



Wytrzymałe keycapy wykonane w technologii double-injection

Do twojej dyspozycji oddajemy 87 klawiszy które przetrwają do 50 milionów wciśnięć, każdy z osobna, to daje razem 4 350 000 000 kliknięć. Tarczą każdego przełącznika jest keycap wykonany w technice podwójnego wtrysku, co to oznacza w wersji TLDR;? O wiele większą odporność na ścieranie niż w przypadku standardowych „malowanych” nakładek na klawisze.



Jakościowe przełączniki mechaniczne Gateron

W KRUX ATAX PRO RGB Gateron zamontowaliśmy lubiane przez graczy i grupkowiczów przełączniki MECHaniczne Gateron. Jeżeli jesteś zainteresowany klawiaturami z przełącznikami czerwonymi, brązowymi, niebieskimi bądź tymi od innych producentów, spokojna głowa, zerknij na inną wersję naszej klawiatury wyposażoną w przełączniki których szukasz.



Oporowe przełączniki Gateron Brown

Klawiatura KRUX ATAX PRO RGB została wyposażona w przełączniki Gateron w wersji Brązowej (Brown). Przełączniki w tej wersji są najbardziej uniwersalnej z całej naszej oferty. Ich wyraźny wyczuwalny punkt aktywacji oraz stosunkowo ciche działanie zostaną docenione przez osoby, które przesiadają się z klawiatur membranowych i nie mają jeszcze wyrobionych konkretnych preferencji dotyczących przełączników, bądź grają w wiele tytułów, w których pozostałe wersje przełączników nie sprawdzą się tak dobrze, jak te uniwersalne.



Liniowe przełączniki Gateron Red

Klawiatura KRUX ATAX PRO RGB została wyposażona w przełączniki Gateron w wersji Czerwonej (Red). Przełączniki w tej wersji cechują się liniową charakterystyką pracy, czyli wymagają bardzo dobrego wyczucia, aby poczuć moment aktywacji klawisza. Powoduje to jednak najlepszą responsywność ze wszystkich przełączników w naszej ofercie. Przełączniki Gateron Red nadadzą się idealnie do szybkich gier FPS, TTP bądź Battle Royal, gdzie liczba akcji oraz ich szybkość są kluczem do wygranej.



Oporowo-dźwiękowe przełączniki Gateron Blue

Klawiatura KRUX ATAX PRO RGB została wyposażona w przełączniki Gateron w wersji Niebieskiej (Blue). Ta wersja przełączników to propozycja idealna dla osób, które chcą odczuwać każde wciśnięcie poprzez swoje palce jak i swoje uszy. Charakterystyczny dźwięk oraz punkt aktywacji to cechy charakterystyczne tego typu przełączników. Jeżeli grasz w RTS-y albo podobne gatunki, w których każde pojedyncze kliknięcie musi zostać odebrane nie tylko przez komputer, ale również przez Ciebie, postaw na przełączniki Gateron w wersji Blue.



Wzmocniona konstrukcja całej klawiatury

Mobilny charakter klawiatury KRUX ATAX PRO RGB wymagał zastosowania specjalnej mocniejszej konstrukcji, która lepiej sprawdzi się w „terenie”. Na front wleciała dodatkowa plastikowa osłona, która chroni przełączniki przed codziennymi trudnościami życia na gamingowym froncie. Płytka ta dodatkowo usztywnia konstrukcję, co przekłada się na idealną sztywność, nawet gdy w przypływie gniewu, któryś z przełączników zostanie aktywowany zbyt gwałtownie. Wisienką na torcie, jest ogon klawiatury, czyli przewód. W wersji Gateron został on pokryty specjalnym oplotem, który zapobiega przecieraniu się kabla, nawet jeżeli ktoś zapomni wsadzić klawe w pełni do plecaka, przez co dyndający kabel obija się i ociera o różne itemki z prawdziwego świata.



Maksimum wygody w minimalnej formie

Klawiatura mechaniczna TKL KRUX ATAX PRO RGB Gateron została wyposażona w kilka dodatkowych elementów które usprawniają gamingowe doznania oraz pozwalają skonfigurować ją pod użytkownika. Gumowe powierzchnie zapewniają stabilną pozycję, nawet podczas bardzo nerwowej rozgrywki. Nóżki z dwustopniową regulacją pozwalają na ustawienie trzech różnych wysokości oraz kątów w zależności od preferencji użytkownika i typu zadania które jest wykonywane w danym momencie.



Współpracuje z konsolami

Niezależnie od tego czy jesteś w zespole niebieskich, zielonych czy w jednym i w drugim. Nasza klawiatura KRUX ATAX PRO RGB będzie mogła wesprzeć Twoje działania również tam. Uwaga jednak na brakujące funkcje! Nie odpalicie na konsoli kalkulatora za pomocą skrótu klawiszowego.



Przewidywana cena KRUX ATAX PRO RGB Gateron: 219 PLN.





Dane techniczne klawiatury mechanicznej KRUX ATAX PRO RGB TKL Gateron:

• Kod produktu: KRX0079 | KRX0080 | KRX0081

• Typ klawiatury: Mechaniczna

• Marka przełączników: Gateron Blue | Brown | Red

• Rozmiar klawiatury: TKL

• Rodzaj podświetlenia RGB: Pełne RGB

• Możliwość konfiguracji podświetlenia: Tak

• Tryby podświetlenia: 20 preprogramowanych | 5 slotów na tryby dla użytkownika

• Oprogramowanie: Tak

• Programowalne makra: Tak

• N-key rollover: Tak

• Anti-Ghosting: Tak

• Tryb dla gracza (blokada klawisza Windows): Tak

• Wymiary klawiatury: 355×137×39

• Wymiary opakowania: 390×184×55

• Waga produktu [g]: 940

• Waga z opakowaniem [g]: 1085

• Długość kabla [m]: 1,6

• Przewód w oplocie: Tak

• Interfejs: USB

• Kolor: Czarny

• Gwarancja: 24 miesiące



































Źródło: Info Prasowe / KRUX