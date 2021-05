Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman Z-Holder to uchwyt, który ma bez trudu utrzymać nawet ogromne headsety, przewody jak również inne akcesoria. Producent deklaruje, że jest on w stanie udźwignąć nawet 1,8 kilograma. Oczywiście, o ile jest poprawnie zamontowany. Z tym jednakże nie powinno być problemu. Wykonany z aluminium 6061 i stali holder ma wbudowany magnes, który pozwala “przyspawać” go do metalowej obudowy PC, industrialnego biurka czy szafki. Jednocześnie projektanci wkomponowali w konstrukcję gumowe pady, które mają zapobiegać przypadkowym zarysowaniom stykających się powierzchni.







Posiadacze drewnianych czy szklanych powierzchni również nie zostali pozostawieni na lodzie. Zalman Z-Holder jest dostarczany w komplecie z metalową płytką, którą można przykleić w dowolnym miejscu. Trwałe wiązanie ma tu zapewnić taśma 3M znajdująca się na jej rewersie. Prezentowany uchwyt Zalman Z-Holder jest składany. Mobilni użytkownicy mogą więc mieć go zawsze przy sobie. Całość zajmuje wówczas 84 x 25 x 13,3 milimetra, a więc mniej niż niejedna kompaktowa myszka. Jednocześnie waga na poziomie 67.3 grama nie powinna dla nikogo stanowić wyzwania.



Zalman Z-Holder został wyceniony na około 60 PLN.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia