Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX HydroPump 240 to kompletny zestaw bezobsługowego chłodzenia cieczą, nazywany potocznie All-in-one (AIO). Oprócz ważnych elementów potrzebnych do funkcjonowania, wentylatory 120 mm oraz blokopompka mają na wyposażeniu niezbędne podświetlenie ARGB. Konstrukcja jest połączeniem 240 mm aluminiowej chłodnicy oraz dwóch wentylatorów 120 mm z wydajną blokopompką z blokiem wykonanym z miedzi. Spoiwem przekazującym temperaturę jest natomiast glikol. Dla KRUX HydroPump nawet procesory i9 od Intela oraz Ryzen 9 od AMD nie są wyzwaniem.







Najbardziej rzucającym się w oczy elementem HydroPump ARGB 240 AIO są bez wątpienia dwa piękne wentylatory ARGB – Lunar. Ich rozmiar to 120 mm, czyli wystarczająco aby poradzić sobie z prawie każdym procem. Mało tego, jak wspomnieliśmy wcześniej, posiadają w pełni sterowalne Astronomicznie Realnie Godne Barwy. Blask światła wyłania się zarówno z łopatek śmigła, jak i z obręczy wentylatora. Wydajne, a zarazem piękne, czy potrzeba Ci czegoś więcej?



Cichym bohaterem każdego dobrego chłodzenia wodnego jest blok oraz pompka. To właśnie od niej zależy ile życiodajnego chłodnego płynu dotrze do bloku oraz ile ciepłego nieprzyjemnego w dotyku roztworu zostanie wypchnięte prosto do chłodnicy. W KRUX HydroPump ARGB 240 AIO oprócz ciszy i spokoju, postawiliśmy również na widowisko które zapewniają w pełni konfigurowalne diody znajdujące się w blokopompce. Wydajność wydajnością, ale punkty prestiżu i „chce to” nie nabiją się same.



Jak już wiesz, no chyba, że przeskoczyłeś bezpośrednio tutaj. KRUX HydroPump ARGB 240 AIO posiada najważniejszy element sprzętu dla graczy, czyli iluminację RGB, ale nie byle jakie światełka. Jest to w pełni adresowalne podświetlenie (ARGB) którym możesz sterować na kilka sposobów.



W pudełku zawierającym KRUX HydroPump ARGB 240 AIO znalazło się również miejsce na specjalny kontroler ARGB zasilany ze złącza SATA oraz na pilota zasilanego z baterii. Żadnego zbędnego oprogramowania, wszystko na pilota! Chcesz odpalić efekt „disco”? Pyk na pilocie i już mamy dyskotekę, trzeba trochę zwolnić tempo, pyk i już można tańczyć wolniej. Dziesiątki ustawień, masa frajdy podczas wybierania tego jedynego, takie atrakcje tylko z KRUX. A gdyby pilot uległ dezintegracji, albo po godzinach zabawy bateria wyzionie ducha, bezpośrednio na samym kontrolerze, również można zmienić ustawienia. Nie ma tyle funkcji co na pilocie, ale lepsze to niż nic.



Pomyśleliśmy również o osobach pragnących pełnej synchronizacji. Dzięki zastosowaniu standardowej wtyczki systemu ARGB nasze chłodzenie KRUX HydroPump ARGB 240 jest w pełni kompatybilne z najbardziej popularnymi rozwiązaniami kontrolującymi adresowalne podświetlenie ARGB. Więcej o kompatybilności na samym dole w danych technicznych.



Przewidywana cena KRUX HydroPump ARGB 240 AIO, to 329 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / KRUX