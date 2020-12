Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG zaprezentowało nowy układ AiO - LEVANTE 360. Jest on wyposażony nie tylko w nową technologię pomp Asetek, ale także w trzy wentylatory i podświetlenie ARGB. XPG LEVANTE 360 to zestaw chłodzenia cieczą dedykowany procesorom z trzema wentylatorami, 360 mm aluminiową chłodnicą i podświetleniem ARGB nadającym charakteru urządzeniu. XPG zdecydowało się na zastosowanie blokopompki 7. generacji od Asteka będącego wiodącym liderem w branży. Pracą AiO można sterować za pomocą PWM, więc temperatura procesora będzie pod kontrolą przy możliwie jak najniższym poziomie hałasu.







Masywna 360 mm chłodnica charakteryzuje się mikrofinami o grubości zaledwie 0.15 mm, znacząco zwiększającymi powierzchnię oddawania ciepła, a co za tym idzie wydajność w stosunku do starszych rozwiązań. Schładzacz jest wyposażony w trzy tętniące życiem 120 mm wentylatory z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, a silnik pompki wykorzystuje dynamiczne łożysko olejowe. Zastosowane wentylatory mogą bezawaryjnie pracować przez 40 000 godzin w 40 stopniach Celsjusza, a ich szczytowa wydajność zapewnia przepływ powietrza wynoszący 61.5 CFM przy głośności 34 dBa.



Aby uzyskać oszałamiający efekt, każdy z wentylatorów jest wyposażony w dwadzieścia diod LED ARGB, a efekt ten dodatkowo podkreśla nasadka pompy cieczy, która również jest podświetlana. Dla tych, którzy nie lubią używać złącza ARGB podłączonego bezpośrednio do płyty głównej i korzystać z dedykowanego oprogramowania producenta do zarządzania podświetleniem (obsługiwana większość głównych marek), dołączony jest dodatkowy kontroler ARGB. Można go wykorzystać, aby umożliwić użytkownikom łatwą kontrolę nad wstępnie zaprogramowanymi trybami czy jasnością podświetlenia wentylatorów lub nasadki blokopompki.



Wysoka jakość XPG LEVANTE 360 jest poparta 5-letnią gwarancją, jedną z najdłuższych w branży.













Źródło: Info Prasowe / XPG