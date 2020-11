KRUX Orbit - kolejna obudowa w ofercie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX Prism to kompaktowa przewiewna obudowa mieszcząca płyty główne w rozmiarze mATX. Projektując panel przedni obudowy KRUX Orbit patrzyliśmy na inne planety. Stąd doskonale widoczne trzy “orbity” w które idealnie wpasują się wentylatory 120 mm dopełniające jeden fabryczny 120 mm znajdujący się z tyłu konstrukcji. Front został pokryty siateczką z otworami o idealnej średnicy. Konstrukcja wewnętrzna jest niemal bliźniacza z wcześniej opisywanym modelem KRUX Prism, więc w środku pomieścimy chłodzenie procesora o wysokości do 159 mm, chłodnice AIO 280 mm, 240 mm oraz 120 mm i karty graficzne o długości do 290 mm. Przewidywana cena KRUX Orbit, to 129 PLN.































Źródło: Info Prasowe / KRUX