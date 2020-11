TRANSCEND SSD220Q

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TRANSCEND prezentuje pierwszy nośnik QLC w swojej ofercie. 2.5-calowy dysk wykorzystuje interfejs SATA III 6 Gb/s i oferuje pojemność nawet do 2 TB. SSD220Q został zbudowany z wykorzystaniem nowej technologii QLC NAND, która pozwala na przechowywanie na nośniku jeszcze większej ilości danych. W efekcie nowy model od TRANSCEND dostępny będzie w wariantach pojemnościowych: 500 GB, 1TB, a nawet 2TB. Dysk z interfejsem SATA III 6 Gb/s występuje w formacie 2.5” i osiąga prędkości do 550 MB/s przy odczycie i do 500 MB/s przy zapisie. Posiada ponadto wbudowaną technologię buforowania SLC, a jego parametr TBW1 wynosi do 400 TB (dla wariantu 2TB).







Nośnik wyposażono w silnik RAID i funkcję kodowania LDPC, która zapobiega uszkodzeniu danych, wykrywając i poprawiając ewentualne błędy. Kolejną dostępną technologią jest Wear Leveling, czyli optymalizacja zużycia pamięci. Przedłuża ona żywotność dysku poprzez rozłożenie danych równomiernie w komórkach pamięci. Tryb DevSleep pozwoli natomiast oszczędzać energię, kiedy dysk nie pracuje.



Wymiary zbliżone do niedużego smartfona i grubość zaledwie 6,8 mm czynią go wygodnym i kompaktowym rozwiązaniem, które sprawdzi się przy upgradzie komputerów stacjonarnych, laptopów, a także konsol do gier.



Przygotowana przez producenta aplikacja TRANSCEND SSD Scope pomaga zadbać o bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności dysku. Użytkownik może przy jej pomocy monitorować pracę dysku, wymusić aktywację funkcji TRIM lub zaktualizować firmware. Dodatkowo oprogramowanie pozwala na proste sklonowanie dotychczasowego dysku systemowego.



Producent zapewnia 3-letnią, ograniczoną gwarancję. Dysk SSD220Q jest już dostępny w Polsce w sugerowanych cenach:

• 500 GB – 280 PLN

• 1 TB – 460 PLN

• 2 TB – 960 PLN



































Źródło: Info Prasowe / Transcend