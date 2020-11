Xblitz Move 4K Plus - kamera dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kamera Xblitz Move 4K Plus to nowoczesny model, który został zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach. Oferuje wysoką jakość nagrań (także w trybie slowmotion), wyposażony jest w wodoodporną obudowę oraz szereg akcesoriów ułatwiających nagrywanie. Bardzo dużym atutem prezentowanego modelu jest jego atrakcyjna cena. Model wyposażony jest w sensor SONY IMX078. Pozwala on na nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K. Jego dużym atutem jest również wysoka jakość materiałów nagranych po zmroku. Warto zauważyć, że w przypadku kamery mamy do dyspozycji szerokokątny obiektyw. Kąt wynoszący 170 stopni sprawi, że kadr będzie w stanie uchwycić bardzo dużą powierzchnię.







W produkcji wysokiej jakości nagrań pomoże również wbudowana stabilizacja obrazu. Dużym atutem jest również bateria o pojemności 1350 mAh. Co ciekawe, można ją szybko wyjąć i wymienić. Dzięki temu nie będziemy mieli problemu z długimi materiałami wideo. Wszystkie dane zapisywane są na karcie pamięci typu microSD o maksymalnej pojemności wynoszącej 128 GB. Za szybką obsługę oprogramowania (dostępnego również w języku polskim) odpowiada procesor NTK96660. Ustawieniami systemu możemy sterować za pomocą pilota dołączonego do zestawu. Komunikacja z kamerą możliwa jest za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Dużym atutem Xblitz Move 4K Plus są dwa wbudowane wyświetlacze. Z tyłu umieszczony jest duży, 2-calowy ekran dotykowy, który pozwala na szybkie i komfortowe poruszanie się po menu i funkcjach kamery. Z kolei ekran na froncie będzie informował nas między innymi o stanie baterii, czasie nagrywania czy o wszelkich trybach.



Wszyscy dobrze wiemy, że podczas uprawiania sportu ważny jest komfort użytkowania sprzętu, którym będziemy nagrywali nasze poczynania. Co prawda Xblitz Movie 4K Plus jest wyposażona w dotykowy ekran pozwalający nam na szybką zmianę ustawień, jednak co zrobić, gdy kamera zostanie umieszczona na przykład na kasku? To również zostało przemyślane. W zestawie znajdziemy pilota w formie opaski na nasz nadgarstek. Dzięki niemu możemy w każdym momencie włączać i wyłączać nagrywanie, bądź zrobić szybkie zdjęcie. To bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie wtedy, kiedy mamy ograniczony dostęp do kamery. Oprócz pilota, obsługa Xblitz Move 4K Plus możliwa jest za pomocą naszego telefonu. Oba urządzenia łączą się za pomocą Wi-Fi.



W opakowaniu znajduje się również kompletny pakiet wszystkich akcesoriów, który jest przede wszystkim bardzo łatwy w instalacji oraz niezbędny w codziennym użytkowaniu kamery. Wraz z kamerą znajdziemy wiele uchwytów montażowych oraz wodoodporna obudowa, która pozwoli nam nagrywać materiały pod wodą bez obawy o przypadkowe uszkodzenie. Warto zauważyć, że kamera jest również kompatybilna z uchwytami i zestawem akcesoriów innych popularnych kamer sportowych.



Xblitz Move 4K Plus dostępna jest u autoryzowanych sprzedawców. Kamerę możemy kupić również odwiedzając sklep online - www.xblitz.pl. Cena urządzenia wynosi 449 PLN. W przypadku zakupu za pośrednictwem strony producenta możemy liczyć na darmową dostawę.



























Źródło: Info Prasowe / Xblitz