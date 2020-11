Creative Stage V2 - Soundbar z TV ARC, Surround i Clear Dialog

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology wprowadza na europejski rynek nową listwę dźwiękową Creative Stage V2. Jest to ulepszona wersja, dostępnego w polskiej dystrybucji soundbara Creative Stage 2.1, obecnie najlepiej sprzedającego się i docenianego soundbara w cenie do 400 PLN. Najnowszy soundbar jest wyposażony w szeroką gamę opcji łączności - TV ARC, optyczne, AUX, Bluetooth 5.0, a dodatkowo nawet, w strumieniowe przesyłanie dźwięku przez USB typu C - co czyni go kompleksowym systemem rozrywki audio dla urządzeń takich jak telewizory, komputery, telefony komórkowe i konsole do gier.







Listwa dźwiękowa została wyposażona w nowy intuicyjny pilot, za pomocą którego użytkownicy mogą przełączać źródła wejściowe, regulować ustawienia tonów wysokich i niskich, a także włączać i wyłączać, dodaną do urządzenia, opatentowaną przez Creative, technologię Surround i Clear Dialog.



Technologia Clear Dialog odpowiada za szczegółowość dźwięku bez konieczności zwiększania głośności. Dialog jest wyodrębniany i wzmacniany bez uszczerbku dla efektów otoczenia. Creative w nowej wersji zestawu nagłośnieniowego zastosował technologię sorround by ulepszyć jakość otaczającego nas dźwięku przestrzennego.



Dla uzyskania rozbudowanej sceny dźwiękowej, np. filmów, szerokość listwy została zwiększona z 55cm, względem poprzedniej wersji, do 68 cm. Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zaprojektowane dwa przetworniki średniotonowe o mocy 20W każdy z osobna i w subwoofer z 40W przetwornikiem niskotonowym.



Creative Stage V2 jest dostępny w atrakcyjnej cenie 489 PLN na stronie Creative.com.





Specyfikacja techniczna:

Wymiary:

• Soundbar: 78 x 680 x 100 mm.

• Subwoofer: 423 x 116 x 250 mm,

Moc wyjściowa:

• Jednostka główna: 2 x 20 W,

• Subwoofer: 1 x 40 W,

• Całkowita moc systemu: do 80 W RMS,

• Moc szczytowa: 160 W.

Przetworniki:

• Listwa 2x 2.25 ″,

• Subwoofer 5.25 ″.

Pasmo przenoszenia: • 55–20 000 Hz.

Konfiguracja systemu: • System 2.1.

Stosunek sygnału do szumu (SNR): • ≥ 75 dB.

Wersja Bluetooth: • Bluetooth 5.0.

Częstotliwość robocza Bluetooth: • 2402–2480 MHz.

Zakres roboczy Bluetooth: • Do 10 metrów (mierzone na otwartej przestrzeni. Ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia).

Profil Bluetooth: • AVRCP (zdalne sterowanie Bluetooth), A2DP (bezprzewodowe stereo Bluetooth)

Obsługiwane kodeki: • SBC.

Połączenia: • Bluetooth 5.0, wejście AUX 3.5mm, wejście optyczne, USB-C, TV (ARC).



























Źródło: Info Prasowe / Creative