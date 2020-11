Obudowa KRUX Prism

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX Prism to kompaktowa przewiewna obudowa mieszcząca płyty główne w rozmiarze mATX. Dzięki przedniemu perforowanym panelowi, kompletowi filtrów przeciwkurzowych oraz fabrycznemu wentylatorowi 120 mm jest w stanie zapewnić dobre warunki zestawowi który się w niej znajduje. Z połączenia nowoczesnego wyglądu oraz przemyślanej konstrukcji powstaje obudowa idealnie łącząca stylistykę oraz użyteczność. Za przednim panelem znajdują się trzy miejsca na wentylatory 120 mm, które w razie potrzeby mogą uzupełnić jeden fabryczny 120 mm znajdujący się z tyłu konstrukcji. Front został pokryty siateczką z otworami o idealnej średnicy.







Skoro już wiecie jak mniej wygląda KRUX Prism to pora dowiedzieć się co wleci do środka. Do KRUX Prism, zamontujesz mobasy w rozmiarach mATX oraz mITX. Do tego możesz dorzucić kartę graficzną o długości do 290 mm wraz z elektrownią zamieniającą prąd ze ściany, w taki znośny dla komputera również o długości 200 mm. A do tego, gdy uznasz, że brakuje ci kolorów, na froncie możesz zmieścić trzy dodatkowe wentylatory 120 mm, koniecznie z ARGB bądź RGB.



W KRUX Prism możesz zamontować wieżę, czyli chłodzenie procesora sięgające aż 159 mm. Jeżeli jesteś fanem płynów, a powietrze służy Ci tylko do oddychania, to ucieszysz się z możliwości montażu zintegrowanego chłodzenia cieczą (AIO). Chłodnice: 280 mm, 240 mm oraz 120 mm. Drugi, nie mniej ważny mózg odpowiedzialny za grafikę również musi pomieścić się do obudowy. Przecież bez karty graficznej nie jesteś w stanie odpowiednio szybko pracować, prawda? Do KRUX Prism wejdzie wszystko co nie przekracza czterech slotów oraz nie jest dłuższe niż 290 mm.



KRUX Prism został wyposażony w specjalną przestrzeń - piwnicę. To właśnie tam ląduje zasilacz od długości do 200 mm oraz wszystkie potrzebne, lub mniej potrzebne okablowanie. Miejsce to jest zasłonięte, więc może posłużyć również jako miejsce na skarby.



Aby bezpiecznie i bez większych problemów codziennie pykać na kompie umieszczonym w obudowie KRUX Prism, zamontowaliśmy do niej łącznie trzy filtry. Frontowy mesh z warstwą gąbki. Górny, chroniący przed opadem kurzu oraz pyłu z innych wyżej położonych miejsc. Dolny, specjalnie dla zasilacza, tak aby nie musiał oddychać zabrudzonym powietrzem. Gdy filtry będą wymagały oczyszczenia, nie będzie to problemem. Lekki i przyjemny montaż ułatwia tą niezwykle ważną czynność.



Przewidywana cena KRUX Prism, to 129 PLN.





Dane techniczne obudowy KRUX Prism:

• Kod produktu: KRX0036

• Wymiary obudowy: 395 × 200 × 365 (Wys.×Szer.×Gł.)

• Wymiary opakowania: 425×260×450 (Wys.×Szer.×Gł.)

• Waga netto: 3.62 kg

• Waga brutto: 4.40 kg

• Standard: mITX/microATX

• Liczba zatok (opcja montażu):

- zewnętrzne: brak

- wewnętrzne:

▪ 2 × 3.5”

▪ 3 x 2.5”

▪ 2 x 2.5” oraz 1 x 2.5”

• Miejsca na karty rozszerzeń: 4

• Filtry przeciwkurzowe: Przód, góra, pod zasilaczem

• Maksymalna długość karty graficznej: 290 mm

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 159 mm

• Maksymalna długość zasilacza: 200 mm

• System chłodzenia (1 wentylator w komplecie, maksimum 8):

- Tył: 1 × KRUX 120 mm (maks. 1000 obr./min)

• Kompatybilność z AIO:

- Front: 240/280 mm

- Top: 240 mm

- Tył: 120 mm

• Porty, kontrolery i przyciski na panelu górnym:

- 1 × USB 3.0 (podłączane wewnętrznie)

- 2 x USB 2.0

- 1 × słuchawki (HD Audio)

- 1 × mikrofon (HD Audio)

- 1 × przycisk POWER

- 1 × przycisk RESET

• Zasilacz (standard ATX PS2): brak w komplecie































