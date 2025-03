Kamera motocyklowa Mio MiVue MP30 na kasku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

raz z pierwszymi wiosennymi promieniami słońca pojawia się w nas chęć do spędzania czasu na świeżym powietrzu i zwiększonej aktywności fizycznej. Wiosna to także czas, na który szczególnie niecierpliwie wyczekują motocykliści. Tej wiosny wszyscy entuzjaści dwóch kółek mogą wyruszyć w trasę z zupełnie nowym wyposażeniem, jakim jest nowa kamera motocyklowa Mio MiVue MP30. To niezwykły rejestrator jazdy, który zamontujecie… na kasku! Kamera motocyklowa MiVue MP30 GPS została zaprojektowana z myślą o motocyklistach, którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz wysoką jakość nagrań. Dzięki zastosowaniu dwóch obiektywów o rozdzielczości 2.5K – jednego skierowanego do przodu i drugiego na tył – kamera umożliwia rejestrowanie pełnego obrazu sytuacji na drodze.







Mio MiVue MP30 dzięki technologii HDR rejestruje sceny lepiej doświetlone, co znacząco poprawia czytelność tablic rejestracyjnych oraz innych istotnych szczegółów, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak jazda po zmroku czy przy intensywnym słońcu. Możliwość nagrywania w 60 kl./s gwarantuje płynność obrazu. Ta funkcja może być kluczowa rejestracji dynamicznych sytuacji na drodze.



Automatyczna obsługa i komfort użytkowania

Rejestrator Mio MiVue MP30 to urządzenie, które działa intuicyjnie i bez zbędnej ingerencji użytkownika. Kamera automatycznie włącza się po podłączeniu do kasku lub uchwytu, dzięki czemu motocyklista nie musi pamiętać o jej uruchomieniu przed każdą podróżą. Magnetyczne mocowanie zapewnia wygodę użytkowania – wystarczy przymocować urządzenie, a nagrywanie rozpoczyna się automatycznie. Obsługa kamery jest niezwykle prosta, a dostęp do funkcji możliwy jest za pomocą jednego przycisku.



Do 4.5 godziny nagrywania bez przerwy

Kamera została wyposażona w akumulator o pojemności 3200 mAh, który umożliwia nawet 4.5 godziny ciągłego rejestrowania obrazu. To idealne rozwiązanie dla motocyklistów wybierających się w dłuższe trasy, którzy chcą mieć pewność, że ich podróż zostanie w całości udokumentowana. W przypadku konieczności rejestrowania dłuższych tras, kamerę można również podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania, co zapewni jej jeszcze większą wydajność.



Wodoodporność i niezawodność w każdych warunkach

MiVue MP30 została zaprojektowana tak, aby sprawdzać się w każdych warunkach atmosferycznych. Wodoodporność klasy IP67 oznacza, że urządzenie jest odporne na kurz, błoto oraz intensywne opady deszczu. Niezależnie od warunków pogodowych, kamera działa niezawodnie, zapewniając motocyklistom pełne poczucie bezpieczeństwa i pewność, że każdy kilometr ich trasy zostanie zapisany w wysokiej jakości.



Łączność bezprzewodowa i aktualizacje oprogramowania

Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi użytkownicy Mio MiVue MP30 mogą łatwo synchronizować nagrania ze swoim smartfonem w czasie rzeczywistym. Funkcja ta pozwala na szybkie tworzenie kopii zapasowych i udostępnianie materiałów bez konieczności używania kabli. Dodatkowo kamera obsługuje aktualizacje oprogramowania OTA (Over-the-Air), co oznacza, że wszelkie poprawki i nowe funkcje mogą być instalowane bez potrzeby podłączania urządzenia do komputera.



Śledzenie trasy i dowody nie do podważenia

Wbudowany moduł GPS pozwala na rejestrowanie lokalizacji oraz prędkości pojazdu w czasie rzeczywistym. Funkcja ta może okazać się kluczowa w przypadku analizy wypadków drogowych lub sporów dotyczących przebiegu trasy. Dokładne dane dotyczące lokalizacji oraz wysokiej jakości nagrania stanowią solidny materiał dowodowy, który może być wykorzystany w razie potrzeby.



Kamera Mio MiVue MP30 GPS to idealne rozwiązanie dla motocyklistów, którzy szukają niezawodnej kamery do dokumentowania swoich podróży i zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Podobnie jak inne wideorejestratory Mio jest objęta 3-letnią gwarancją i kosztuje 699 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MiTAC