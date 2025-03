Peaky Blinders w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks ogłosiło dzisiaj współpracę z Banijay Rights, globalną gałęzią dystrybucyjną Banijay Entertainment, w ramach której prezentuje SPECJALNĄ PRZEPUSTKĘ BITEWNĄ: PEAKY BLINDERS, limitowane czasowo wydarzenie oparte na przebojowym serialu. Trwająca od 20 do 31 marca nowa Specjalna Przepustka Bitewna wprowadza zawartość związaną z Peaky Blinders, w tym z głównego bohatera tej uznanej produkcji – Tommy’ego Shelby’ego. Graczom przyjdzie przejąć kontrolę nad gangsterką rodziną i zrekrutować pięciu z najbardziej niesławnych bohaterów serialu. Ostry jak brzytwa i zimny jak stal Tommy Shelby obejmie dowództwo operacyjne. Jego porywczy brat Arthur stanie u jego boku, podczas gdy najmłodszy, ale pełen pasji John Shelby wzmocni ich szeregi szczyptą bezwzględności.







Na tych, którzy zechcą skompletować rodzinne imperium, czeka specjalny pakiet, w skład którego wchodzi przebiegła i bystra siostra, Ada Shelby oraz ich ambitny kuzyn, Michael Gray - każde gotowe zaplanować własną intrygę w drodze na szczyt. Wszyscy członkowie rodziny Shelby posiadają własne kwestie dialogowe, wprowadzając na pola bitwy styl i uliczny charakter znane z serialu.



Ostateczną nagrodą w wydarzeniu jest francuski czołg premium IX poziomu – Char Murat w charyzmatycznym stylu 3D „Tommy”. Pojazd został zaprojektowany na wzór jednostek bojowych z I wojny światowej – konfliktu, który ukształtował i na zawsze zmienił umysły i charaktery trzech braci Shelby.



Aby naprawdę zdominować pola bitew, gracze mogą spersonalizować swoje pojazdy nowymi inskrypcjami i malowaniami stworzonymi na wzór Peaky Blinders. Co więcej, specjalnie skomponowana ścieżka dźwiękowa inspirowana serialem przeniesie graczy na ulice Birmingham, nim wytoczą na front ciężkie działa.



Nagradzany serial Peaky Blinders to produkcja autorstwa Stevena Knighta (SAS Rogue Heroes, Taboo, See, Great Expectations). Oryginalnie wyprodukowany przez BBC i dystrybuowany przez Banijay Rights, serial sprzedał się w ponad 190 krajach i jest międzynarodowo dostępny na platformie Netflix.





















źródło: Info Prasowe - Wargaming