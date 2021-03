Kingston Digital wprowadza na rynek dyski SSD NVMe PCIe z serii NV1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe poinformowało o wprowadzeniu na rynek dysków SSD NVMe PCIe z serii NV1. Dzięki dużej wydajności w jednostronnym module z interfejsem M.2 model NV1 to doskonały dysk klasy podstawowej dla użytkowników laptopów i małych komputerów PC, którzy zaczynają swoją przygodę z dyskami NVMe. NV1 to solidne rozwiązanie pamięci masowej o pojemności nawet 2 TB. Zapewnia odczyt/zapis z prędkością sięgającą odpowiednio 2100/1700 MB/s, działa więc trzykrotnie szybciej niż dysk SSD SATA. NV1 zużywa mniej energii, emituje mniej ciepła oraz skraca czas ładowania oprogramowania i danych. Dzięki temu idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy kładą nacisk na szybkość reagowania i błyskawiczny dostęp do danych, lecz dysponują systemami o ograniczonej ilości miejsca.







Dyski NV1, dostępne w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB, są objęte ograniczoną 3-letnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym. Wyróżniają się przy tym niezawodnością, z której słynie marka Kingston.





Cechy i specyfikacja NV1:

• Wydajność technologii NVMe PCIe: NV1 umożliwia odczyt/zapis z prędkością sięgającą odpowiednio 2100/1700 MB/s (we wszystkich pojemnościach).

• Idealny model do systemów, w których ilość miejsca jest ograniczona: łatwa integracja z systemami wyposażonymi w złącza M.2. Urządzenie znakomicie sprawdza się w smukłych laptopach i małych komputerach PC.

• Różne pojemności: model jest dostępny w różnych pojemnościach do 2 TB, które zaspokoją zróżnicowane potrzeby w zakresie pamięci masowej.

• Obudowa: M.2 2280

• Interfejs: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes

• Pojemności2: 500GB, 1TB, 2TB

• Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW):

- 500GB – 120TBW

- 1000GB – 240TBW

- 2000GB – 480TBW

• Zużycie energii:

- 500GB: 5mW Idle / 205mW Avg / 1.1W (MAX) Odczyt / 3.3W (MAX) Zapis

- 1000GB: 5mW Idle / 220mW Avg / 1.1W (MAX) Odczyt / 3.3W (MAX) Zapis

- 2000GB: 5mW Idle / 340mW Avg / 1.1W (MAX) Odczyt / 3.3W (MAX) Zapis

• Temperatura przechowywania: -40°C~85°C

• Temperatura podczas pracy: 0°C~70°C

• Wymiary: 22mm x 80mm x 2.1mm

• Waga: 7g (we wszystkich pojemnościach)

• Wibracje podczas pracy: 2.17G (7-800Hz)

• Wibracje w stanie spoczynku: 20G (20-1000Hz)

• Gwarancja/wsparcie techniczne: ograniczona 3-letnia gwarancja z bezpłatnym wsparciem technicznym























Źródło: Info Prasowe / Kingston