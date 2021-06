Kingston FURY ― nowa marka pamięci DRAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Kingston Technology Europe przedstawiła Kingston FURY ― nową markę swoich wydajnych produktów dla pasjonatów i graczy. Wykorzystując wielki sukces pamięci HyperX, Kingston zmienił nazwę swojej gamingowej serii modułów pamięci DRAM, systemów pamięci Flash i dysków SSD na Kingston FURY. Seria Kingston FURY stanowi kontynuację ewolucji najnowocześniejszych pamięci o dużej wydajności dla pasjonatów i graczy. Kingston, największy na świecie niezależny producent pamięci, wykorzystał w tych nowych produktach trzy dekady doświadczenia w obszarze technologii, testowania, produkcji i obsługi klienta.







Kingston wkrótce przedstawi pełny asortyment modułów pamięci DDR4 i DDR3 marki Kingston FURY, a w IV kwartale wprowadzi na rynek oczekiwane moduły DDR5, które obecnie poddawane są testom kompatybilności i testom weryfikacyjnym z udziałem producentów płyt głównych.

Seria Kingston FURY będzie obejmować następujące kategorie produktów:

• Kingston FURY Renegade: Znakomita szybkość, małe opóźnienia, niesamowita wydajność. Lider pod względem wydajności wśród najnowocześniejszych produktów (z podświetleniem i bez podświetlenia RGB) z częstotliwością taktowania pamięci DDR4 do 5333 MHz.

• Kingston FURY Beast: Znakomita, bardzo wydajna i ekonomiczna nowa wersja popularnej pamięci Kingston dla pasjonatów i graczy (pamięci DDR3 i DDR4 z podświetleniem i bez podświetlenia RGB), z częstotliwością taktowania do 3733 MHz.

• Kingston FURY Impact: Wyjątkowo wydajny moduł pamięci SO-DIMM na potrzeby laptopów, NUC i innych małych komputerów PC (pamięci DDR3 i DDR4) z częstotliwością taktowania do 3200 MHz.



Nowa marka, w której wykorzystano nazwę popularnych pamięci FURY, obecnych na rynku od 2014 roku, przejęła pałeczkę, aby kontynuować tradycję firmy Kingston, jaką jest dostarczanie coraz bardziej wydajnych i niezawodnych pamięci DRAM dla pasjonatów i graczy. Kingston zaangażowany w środowisko gamingowe, wkrótce globalnie ogłosi dołączenie do zespołu Kingston FURY licznych drużyn e-sportowych.





















Źródło: Info Prasowe / Kingston