Kingston FURY przedstawia DDR5 SODIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston FURY poinformował o premierze nowego produktu – Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM. To pamięć idealna dla graczy lub entuzjastów komputerów PC, którzy chcą najnowszej, przełomowej wydajności dla swojego laptopa lub komputerów typu Small Form Factor. Kingston FURY Impact DDR5 jest o 50 proc. szybszy niż DDR4, zapewnia możliwość szybszego ładowania gier, renderowania oraz umożliwia wielozadaniowość. Niski pobór mocy i zwiększona wydajność zapewniają chłodzenie systemu przy napięciu 1.1 V. Pamięć dostępna w jest zestawach SODIMM o pojemności maks. 64 GB z certyfikatem Intel XMP 3.0, udostępnia wszystkie zaawansowane funkcje pamięci DDR5 w smukłej, kompaktowej obudowie.







Dzięki innowacyjnej funkcji Plug N Play, umożliwiającej zwiększenie częstotliwości taktowania, i wbudowanej pamięci ECC (ang. on-die ECC), automatycznie obsługuje szybkość 4800 MT/s przy niższych opóźnieniach niż standardowe pamięci DDR5-4800. Pozwala to zwiększyć wydajność systemu bez konieczności włączania profilu i zachować integralność danych podczas osiągania ekstremalnych szybkości.



Pamięć Kingston FURY Impact DDR5 jest dostępna w pojedynczych modułach o pojemności maks. 32 GB oraz w zestawach po 2 moduły o pojemności maks. 64 GB i jest objęta ograniczoną gwarancją na cały okres eksploatacji oraz poparta ponad 30-letnim doświadczeniem firmy Kingston.



Kingston FURY Impact DDR5 cechy i specyfikacja:

• Potężna wydajność DDR5 SODIMM: 50 proc. szybszy niż DDR4, zapewnia możliwość szybszego ładowania gier, renderowania oraz umożliwia wielozadaniowość

• Funkcja Plug N Play umożliwiająca automatyczne zwiększanie częstotliwości taktowania1: Kingston FURY Impact DDR5 automatycznie zwiększa częstotliwość taktowania do najwyższej podanej szybkości.

• Certyfikat Intel XMP 3.0: maksymalizacja wydajności pamięci dzięki zaawansowanym, wstępnie zoptymalizowanym opóźnieniom, szybkości i napięciu do zwiększania częstotliwości taktowania.

• Mniejsze zużycie energii, wyższa wydajność: utrzymanie odpowiedniego chłodzenia i wydajności systemu dzięki niskiemu poborowi mocy na poziomie 1.1 V.

• Większa stabilność dzięki wbudowanej pamięci ECC: zachowanie integralności danych przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości taktowania.

• Pojemności:

- Moduły pojedyncze: 8GB, 16GB, 32GB

- Zestawy dwumodułowe: 16GB, 32GB, 64GB

• Częstotliwości1 2: 4800MT/s

• Opóźnienia: CL38

• Napięcie: 1.1V

• Temperatura podczas pracy: 0°C to 85°C

• Wymiary: 69.6mm x 30mm































Źródło: Info Prasowe / Kingston