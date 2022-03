Sonos Roam SL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

onos przedstawia najnowszy bezprzewodowy głośnik Roam SL. Cechuje go wysoka jakość dźwięku i wszechstronność – sprawdzi się jako podstawowy głośnik w domu, a także w plenerze czy w podróży. Wyposażony jest w baterię, która umożliwia słuchanie muzyki przez cały dzień. Podobnie jak jego poprzednik charakteryzuje się trójkątnym kształtem i niewielkimi rozmiarami, jednak nie posiada wbudowanego mikrofonu. Głośnik można z łatwością skonfigurować z systemem Sonos w domu przez Wi-Fi i automatycznie przełączać się na Bluetooth poza domem. Bateria zapewnia do 10 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu i do 10 dni pracy w trybie uśpienia. Opcja oszczędzania baterii wyłącza głośnik całkowicie, gdy nie jest używany.







Roam SL będzie dostępny w sprzedaży od 15 marca w cenie 819 PLN.





Najważniejsze cechy modelu:

· Roam SL gwarantuje głęboki, czysty i pełny dźwięk.

· Głośnik można z łatwością skonfigurować z systemem Sonos w domu przez Wi-Fi i automatycznie przełączać się na Bluetooth poza domem.

· Możliwe jest stereofonicznie parowanie Roam SL z drugim Roam SL lub Sonos Roam przez Wi-Fi.

· Bateria zapewnia do 10 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu i do 10 dni pracy w trybie uśpienia. Opcja oszczędzania baterii wyłącza głośnik całkowicie, gdy nie jest używany.

· Roam SL jest odporny na kurz i całkowicie wodoodporny, co potwierdza certyfikat klasy IP67.

· Dotykowe przyciski pomagają uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas podróży.

· Trójkątny kształt, niewielkie rozmiary i przyjemna w dotyku obudowa sprawiają, że Roam SL pewnie trzyma w ręku oraz jest ciekawym dodatkiem do wnętrza.

· Roam SL można stawiać pionowo lub ułożyć w pozycji poziomej, w której stabilność zapewnią gumowe nóżki.





























Źródło: Info Prasowe / Sonos