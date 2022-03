Rusza MSI Creator Awards 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ogłasza początek MSI Creator Awards 2022. Konkurs, który odbywa się co roku od trzech lat, organizowany jest, by wyróżnić najbardziej kreatywnych twórców z całego świata. Oprócz trzech kategorii: Projekt Graficzny, Kreacja 3D i Film, zostaną przyznane Nagrody Specjalne MSI oraz nagroda będąca wyborem społeczności. Będzie zatem jeszcze więcej możliwości, by się zaprezentować i wyróżnić. Tysiące niesamowitych prac artystycznych, które MSI otrzymuje co roku w ramach konkursu, motywuje firmę do dalszego wspierania twórców. Tegoroczni laureaci zdobędą między innymi najnowsze laptopy MSI z serii Creator, desktopy, karty graficzne czy monitory.







Łączna wartość nagród to ponad 35000 dolarów, a ich podział przedstawia się następująco:



















Źródło: Info Prasowe / MSI

MSI wybierze po jednej pracy z każdej kategorii do Nagrody Specjalnej, w której liczyło się będzie zaprezentowanie charakteru marki. Jeśli natomiast chodzi o Wybór Społeczności, to w tym przypadku zorganizowane zostanie dedykowane głosowanie online, które potrwa od 15 do 30 czerwca. Internauci, którzy oddadzą głosy, będą mieli szansę wygrać MSI VIGOR GK 30 Combo, w skład którego wchodzą gamingowa klawiatura i myszka.Laureaci konkursu MSI Creator Awards będą oceniani przez renomowanych przedstawicieli z wielu różnych branż, wśród których są pracownicy firmy Disney, zdobywcy nagrody Emmy, osoby uczestniczące w produkcji filmów Auta i Toy Story, hollywoodzcy fotografowie czy twórcy postaci z League of Legends i innych gier. MSI pragnie zapewnić zbalansowaną ocenę od ekspertów branżowych, którzy dysponują rozległą wiedzą, entuzjazmem i doświadczeniem, dzięki czemu zwycięskie zgłoszenia będą naprawdę wyjątkowe i godne otrzymania nagród. Ponadto jurorzy przeprowadzą też specjalne spotkania na kanale YouTube i Facebook MSI, w których trakcie będą się dzielić swoimi umiejętnościami i przemyśleniami.Spotkania online MSI:- W każdą sobotę o 21:00 PST (05:00 czasu polskiego) od 12 marca do 7 maja 2022- Oglądaj tutaj: https://www.msi.com/Landing/creator-awards/news