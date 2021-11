Kingston FURY przedstawia wydajny dysk SSD NVMe PCIe 4.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston FURY zaprezentował swój nowy produkt. Kingston FURY Renegade SSD to dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 nowej generacji przeznaczony dla graczy, pasjonatów technologii komputerowych i zaawansowanych użytkowników, wyróżniający się wyjątkową wydajnością i pojemnością za sprawą najnowszego kontrolera Gen 4x4 oraz technologii 3D TLC NAND. Kingston FURY Renegade SSD 4.0 maksymalizuje dostępną przepustowość magistrali PCIe, dzięki czemu osiąga szybkość odczytu/zapisu na poziomie odpowiednio 7300/7000 MB/s1 oraz 1 000 000 operacji we-wy na sekundę1, co zapewnia graczom wyjątkowe doświadczenia. Napęd został zoptymalizowany z myślą o szybszym ładowaniu gier i aplikacji, ułatwieniu transmisji strumieniowej i gromadzenia danych oraz zwiększeniu ogólnej reaktywności systemu.







Jest dostępny w wersjach o dużych pojemnościach (do 4 TB), więc użytkownicy mogą na nim umieścić obszerną bibliotekę swoich ulubionych gier i multimediów, i wciąż dodawać najnowsze tytuły. Imponująca szybkość i pojemność to nie jedyne zalety dysku Kingston FURY Renegade SSD. Mimo niewielkich rozmiarów (M.2) został on wyposażony w zaawansowany niskoprofilowy radiator z aluminium i grafenu, który sprawia, że dysk nie przegrzewa się nawet podczas intensywnego używania. Umożliwia to jego instalowanie w gamingowych komputerach stacjonarnych i laptopach o ograniczonej przestrzeni na dysk, co znacznie zwiększa ich wydajność.



Kingston FURY Renegade SSD jest obecnie dostępny w pojemnościach: 500GB, 1TB, 2TB oraz 4TB. Kingston FURY Renegade SSD jest objęty 5-letnią organiczoną gwaracją oraz bezpłatntmy wsparciem technicznym.





































Źródło: Info Prasowe / Kingston