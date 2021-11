Netatmo - Inteligentny Czujnik Czadu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zaczął się okres grzewczy, a cichy "zabójca" w postaci dwutlenku węgla, czyha na nasze życie. Inteligentny Czujnik Czadu od Netatmo to najnowszy produkt w ofercie francuskiego producenta urządzeń inteligentnego domu. Informuje on domowników o podwyższonym poziomie CO na dwa sposoby: za pomocą alarmu sygnalizującego zagrożenie oraz powiadomień w aplikacji mobilnej. Urządzenie zapewnia całodobowe bezpieczeństwo, a żywotność urządzenia to aż 10 lat ciągłej pracy, bez konieczności wymiany baterii. Za pośrednictwem aplikacji użytkownik jest informowany o aktualnym poziomie szkodliwego tlenku węgla.







W przypadku przekroczenia bezpiecznego limitu, natychmiastowo wysyłane jest powiadomienie na smartfon oraz uruchamiany jest alarm, nawet kiedy nikogo nie ma w domu. Inteligentny Czujnik Czadu został wyposażony w syrenę alarmową emitującą dźwięk na poziomie 85 dB.



Gwarancja niezawodności

W aplikacji użytkownik może sprawdzić poziom eksploatacji czujnika, a niezawodność gwarantuje funkcja Auto-Testu. Jest ona odpowiedzialna za monitorowanie stanu baterii, połączenia Wi-Fi oraz poziomu zużycia detektora. Możliwe jest również wywołanie alarmu na żądanie, w celu sprawdzenia poprawności działania syreny. Sugeruje się, aby sprawdzać wszystkie parametry urządzenia co najmniej raz w roku. Czujnik również samoistnie informuje o zbliżającym się końcu żywotności detektora. Po osiągnięciu limitu użyteczności, konieczna jest wymiana urządzenia na nowe.



Prosty montaż oraz obsługa

Inteligentny Czujnik Czadu Netatmo nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Wystarczy przykręcić go do ściany, na maksymalnej wysokości 1,5 metra i połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi. Ostatnim krokiem jest instalacja aplikacji Home + Security na smartfonie i konfiguracja urządzenia. Zaleca się, aby czujniki umieszczać w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia wytwarzające spaliny, np. piece, kotły, kominki czy kuchenki gazowe.



Cena i dostępność

Inteligentny Czujnik Czadu Netatmo będzie dostępny jest w sprzedaży od 16 listopada 2021 roku, w cenie 469,99 PLN na stronie netatmo.pl oraz w sklepach Komputronik, X-kom, Media Expert, Euro i Salonach Denon.



Aplikacja Netatmo Home + Security jest darmowa i kompatybilna z urządzeniami z systemami iOS 15 i nowszymi oraz Android 5.0 i nowszymi.

































Źródło: Info Prasowe / Netatmo