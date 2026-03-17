Kingston IronKey z powłoką zapobiegającą zbieraniu odcisków palców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe wprowadza na rynek nową generację pamięci USB z szyfrowaniem sprzętowym. IronKey Locker+ 50 G2 (LP50 G2) to nośnik z 256-bitowym szyfrowaniem XTS-AES i z certyfikatem FIPS 197. Sprzęt oferuje bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym i jest odporny na ataki BadUSB dzięki cyfrowo podpisanemu oprogramowaniu układowemu. Nie jest też podatny na łamanie hasła dostępu metodą brute force. LP50G2 obsługuje zarówno hasła administratora, jak i użytkownika. Każde z nich ma opcję trybu złożonego lub trybu hasła / kodu PIN. Tryb złożony umożliwia tworzenie haseł składających się z od 6 do 16 znaków przy użyciu co najmniej trzech z czterech zestawów znaków. Z kolei tryb hasła obsługuje kody PIN, zdania, listy słów lub inne łatwe do zapamiętania frazy składające się z od 10 do 64 znaków. Administrator może w razie potrzeby włączyć lub zresetować hasła użytkownika.







Aby ułatwić wprowadzanie hasła, można nacisnąć symbol oka na obudowie pendrive. Wówczas wpisywane znaki będą widoczne, co zmniejszy liczbę pomyłek prowadzących do nieudanych prób logowania. Ochrona przed atakami brute force blokuje hasło użytkownika po dziesięciu nieudanych próbach wprowadzenia z rzędu i kryptograficznie niszczy dane na nośniku. Dodatkowe zabezpieczenie obejmuje wirtualną klawiaturę chroniącą przed keyloggerami i screenloggerami. Pendrive ma metalową obudowę pokrytą powłoką, która jest odporna na zarysowania i zapobiega zostawianiu odcisków palców. Kingston IronKey LP50G2 jest łatwy w konfiguracji i obsłudze bez konieczności instalowania aplikacji. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemami Windows, jak i macOS.



Kingston IronKey Locker+ 50 G2 jest dostępny w pojemnościach od 32 GB do 256 GB i objęty jest ograniczoną pięcioletnią gwarancją, bezpłatną pomocą techniczną oraz legendarną niezawodnością firmy Kingston.

































źródło: Info Prasowe - Kingston