Kingston XS2000 - kieszonkowy SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe uruchomiła dystrybucję dysków XS2000 — kieszonkowych, przenośnych dysków SSD w standardzie USB 3.2 gen. 2x2. Ich zadaniem jest zapewnienie wydajności nowej generacji przesyłu w formie kompaktowych zewnętrznych dysków przenośnych. XS2000 zapewnia błyskawiczny przesył danych – z prędkością sięgającą 2000 Mb/s – co zwiększa produktywność użytkowników i skraca przerwy w ich pracy. XS2000 to wyjątkowa wydajność i pojemność do 2 TB, która pozwala błyskawicznie kopiować zdjęcia w dużej rozdzielczości, filmy 8K i duże dokumenty na potrzeby ich edycji. Dysk łączy się za pomocą interfejsu USB Type-C, dzięki czemu twórcy treści mogą łatwo przechowywać pliki i uzyskiwać do nich dostęp w dowolnym miejscu — zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym.







Dysk XS2000 jest prawie o połowę mniejszy od standardowego przenośnego dysku SSD. Dodatkowo jest wyposażony w zdejmowane wzmocnione etui oraz zapewnia klasę odporności na wodę i pył IP55, dzięki czemu będzie idealnym towarzyszem przygód w terenie — zarówno podczas pracy, jak i odpoczynku oraz pasjonujących projektów.



Dysk XS2000 jest dostępny w wersjach o pojemności od 500 GB do 2 TB. Produkt jest objęty pięcioletnią ograniczoną gwarancją z bezpłatnym wsparciem technicznym.





Cechy i dane techniczne dysku XS2000 Portable SSD:

• Wydajny interfejs USB 3.2 gen. 2x2: najlepsza w branży szybkość odczytu/zapisu, sięgająca 2000 MB/s

• Szybkość i pojemność: do 2 TB pamięci do przechowywania zdjęć w dużej rozdzielczości, filmów 8K i dużych dokumentów

• Trwałość: produkt przetestowany pod kątem wodoszczelności i pyłoszczelności oraz odporności na wstrząsy dzięki dołączonemu gumowemu etui

• Kieszonkowe rozmiary: mała, lekka obudowa, która ułatwia przechowywanie danych w podróży

• Interfejs: USB 3.2 gen. 2x2

• Szybkość: odczyt do 2000 MB/s, zapis do 2000 MB/s

• Pojemność2: 500 GB, 1 TB, 2 TB

• Wymiary: 69.54 × 32.58 × 13.5 mm

• Waga: 28.9 g

• Materiał obudowy: metal + tworzywo sztuczne

• Temperatura eksploatacji: od 0 do 40° C

• Temperatura przechowywania: od -20 do 85° C

• Gwarancja/wsparcie5: ograniczona 5-letnia gwarancja z bezpłatnym wsparciem technicznym

• Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS





























Źródło: Info Prasowe / Kingston