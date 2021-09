Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj nową przewodową mysz do gier - Razer Basilisk V3, wyposażoną w najlepsze funkcje zezwalające na zaawansowaną personalizację urządzenia. Dzięki 10+1 programowalnym przyciskom, inteligentnemu kółku przewijania, pozwalającemu na przełączanie między różnymi trybami działania oraz dużej dawce Chroma RGB nadszedł czas, aby rozświetlić igrzyska. Gracze mogą cieszyć się pełną kontrolą nad urządzeniem dzięki różnorodnym opcjom personalizacji obecnym w Basilisk V3 - zarówno poprzez implementacje sprzętowe, jak i programowe. Basilisk V3 jest wyposażony w nowo zaprojektowane, inteligentne kółko Razer HyperScroll Tilt Wheel, które zapewnia płynne i niezrównane wrażenia podczas przewijania.







Użytkownicy mogą włączyć automatyczne przełączanie między trybami lub samodzielnie przełączać się między trzema trybami - przewijaniem dotykowym, inteligentnym kołem i przewijaniem swobodnym:

- Tactile Scrolling Mode (tryb przewijania z wyczuwalnym oporem): Do bardzo precyzyjnego i wyraźnego przewijania o każdy ząbek kółka, idealny do zmiany broni lub umiejętności.

- Tryb Smart-Reel: Włączany przez Razer Synapse; kółko automatycznie przełącza się z trybu z wyczuwalnym oporem podczas przewijania w tryb swobodnego obracania, gdy użytkownik kręci rolką szybciej.

- Free-Spin Scrolling Mode (Tryb przewijania ze swobodnym obrotem): Do płynnego, szybkiego przewijania; idealny do szybkiego przesuwania treści lub emulowania powtarzających się poleceń w grze.



Kółko przewijania Basilisk V3 jest również wyposażone w funkcję Virtual Acceleration, która zwiększa prędkość przewijania, jeśli kółko jest obracane szybciej. Pozwala to na jeszcze szybszą nawigację po długich dokumentach i artykułach. Virtual Acceleration można przełączać za pomocą Razer Synapse, dając użytkownikowi dodatkowy sposób na dostosowanie Basilisk V3 do własnych potrzeb.



Razer Basilisk V3 sprzedawany będzie w sugerowanej cenie 79.99 €uro.





O RAZER BASILISK V3

• 10+1 niezależnie programowalne przyciski

• 4-kierunkowe przeychlane kółko Razer HyperScroll z elektronicznie sterowanymi trybami pracy z wyczuwalnym oporem i swobodnego obracania

• 11 stref podświetlenia Razer Chroma z 16,8 milionami konfigurowalnych opcji kolorystycznych

• Czujnik optyczny o rzeczywistym 26 000 DPI Focus+ z dokładnością rozdzielczości 99,6%

• Przyspieszenie do 650 cali na sekundę (IPS) / akceleracja 50 g

• Zaawansowane ustawienia parametrów Lift-off/Landing distance

• Przełączniki optyczne myszy drugiej generacji Razer Optical Mouse Switches o żywotności do 70 milionów kliknięć

• Zmiana czułości w locie (domyślne ustawienia DPI: 400/800/1600/3200/6400)

• Ergonomiczna konstrukcja dla osób praworęcznych z gumowymi uchwytami formowanymi wtryskowo

• Hybrydowa pamięć – w chmurze i w urządzeniu (4+1 profile)

• Obsługa Razer Synapse 3

• 1.8 m kabel Speedflex

• Przybliżone wymiary: 129 mm (długość) x 62 mm (szerokość) x 43 mm (wysokość)

• Przybliżona waga: 101g (bez kabla)





























Źródło: Info Prasowe / AMD