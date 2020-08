Kolumny Teufel ULTIMA 40 ACTIVE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lubisz słuchać muzyki w dobrym brzmieniu? No właśnie, to pewnie jak ja, masz może burzę myśli w głowie, czy to już może czas na wymianę swojego sprzętu na coś nowszego. Mój Amplituner marki Pioneer ma już ładnych kilkanaście lat i nadal gra fajnie, ale zaczyna mi brakować nowinek technicznych, jak choćby gniazdo USB czy łączność Bluetooth, by ułatwić przesłania muzyki z komputera, telewizora czy nawet smartfonu. W dodatku taki zestaw w połączeniu z odtwarzaczem CD zabiera trochę miejsca na lub w szafce, więc zacząłem się rozglądać za czymś alternatywnym. Jednym z "pomysłów" było coś o bardzo kompaktowych rozmiarach marki Teufel (z niemiecka "diabeł", bo marka ma siedzibę w Berlinie), a mianowicie model amplitunera ULTIMA 20 Kombo, która w niedużym kadłubku zawiera wzmacniacz o mocy 2 x 40W, odtwarzacz CD, radio FM i cyfrowe DAB oraz port USB i łączność BT, czyli w zasadzie wszystko, co mi do szczęścia byłoby potrzebne.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...