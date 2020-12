Komputronik - Ferie z Gamingiem!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zbliżające się ferie zimowe będą szczególne. Nie tylko wszyscy spędzą je w jednym terminie, ale też z powodu trwającej pandemii wiele osób zrezygnuje z wyjazdu w góry. Jak w takim razie zagospodarować ten czas? Można spędzić go z Ekipą Komputronik Gaming i wziąć udział w interesujących zajęciach. Ferie z Gamingiem odbędą się od 11 do 15 stycznia. Codziennie podczas pięciogodzinnego spotkania online uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ze streamowania, prowadzenia własnego kanału na YouTube, dowiedzą się jak zbudować własny sprzęt do grania, a także będą mieli okazję zagrać razem z prowadzącymi w wybrane tytuły gier.







Zajęcia poprowadzi Ekipa Komputronik Gaming. Smarte, Piter, Kebcio i Wojti zabiorą uczestników w świat gamingu i zapewnią im świetną zabawę podczas ferii. By wziąć udział w Feriach z Gamingiem wystarczy do 6 stycznia zrobić zakupy za minimum 100 zł w sklepach stacjonarnych Komputronik lub na Komputronik.pl i zarejestrować się w specjalnym formularzu zgłoszeniowym. Przed rozpoczęciem zajęć każda zarejestrowana osoba otrzyma link do streamu, który pozwoli przenieść się jej do świata gamingu.



W zajęciach udział będą mogli wziąć także podopieczni domów dziecka. Fundacja Komputronik przygotowała dla nich konkurs z pulą kilkudziesięciu zaproszeń na Ferie z Gamingiem. Zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to właśnie Wy powinniście wziąć udział w Feriach z Gamingiem? Jury konkursowe nagrodzi najbardziej kreatywne odpowiedzi i zaprosi podopiecznych domów dziecka do wspólnego spędzenia ferii zimowych.



Szczegółowy program warsztatów oraz formularz można znaleźć na stronie www.feriezgamingiem.pl.



















Źródło: Info Prasowe / Komputronik