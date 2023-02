Komputronik rozdaje prezenty na swoje urodziny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Komputronik.pl kończy 25 lat! Jest w wieku milenialsów i tak jak oni, uwielbia dobrze się bawić i świętować. Z okazji swoich urodzin przygotował specjalne promocje, w których rozdaje ekstra rabaty na setki produktów. Wielkie świętowanie rozpocznie się już dziś o godzinie 18.00 i potrwa do końca weekendu. Urodzinowe promocje będą naprawdę spore. Laptopy, komputery PC, smartfony, smartwatche i sprzęt RTV będzie można kupić taniej nawet o kilkaset złotych! Dodatkowo wszystkie produkty będzie można kupić aż na 50 rat z odroczeniem pierwszej spłaty o sześć miesięcy, a telefony, tablety i smartwatche Samsunga na 10 rat RRSO 0%!







Co na pewno wzbudzi zainteresowanie fanów technologii? Laptop HP Victus 15 Ryzen 5 5600H, który podczas urodzinowego weekendu będzie można kupić za jedyne 2999 PLN. Posiada on procesor AMD Ryzen 5, 8 GB RAM i szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, a do tego niezawodną kartę graficzną AMD Radeon RX6500M.



Za niecałe 4000 PLN kupimy też Apple iPhone 13 128GB posiadający wydajny czip A15 Bionic, dwa zaawansowane aparaty fotograficzne, wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6.1 cala i baterię, pozwalającą na korzystanie z urządzenia przez wiele godzin.



Aż 400 zł mniej zapłacimy za robot sprzątający Eufy RoboVac X8 Hybrid. Charakteryzuje się on dużą mocą ssania - 2000 Pa x 2, baterią o dużej pojemności, która pozwala na 180 minut sprzątania. Ten inteligentny robot sprzątający można konfigurować z poziomu aplikacji mobilnej, a także wydawać mu polecenia głosowe.













