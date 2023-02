realme zaprasza na Meet At Rift

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność zaprosić na drugą edycję festiwalu gier komputerowych Meet At Rift. Wyjątkowa inicjatywa organizowana przez agencję GAM3RS_X skupiona wokół topowych gier komputerowych i mobilnych od studia Riot Games. W dniach 4-5 lutego, w warszawskim EXPO XXI, na wszystkich odwiedzających czekają emocje związane z rozgrywkami e-sportowymi, pokaz mody ze świata fantastyki, liczne konkursy z nagrodami, a także strefy free-to-play, w których każdy uczestnik festiwalu będzie mógł spróbować swoich sił w grach takich jak: League of Legends, Valorant czy Wild Rift.







Meet at Rift to pierwszy w Polsce festiwal gier Riot Games, organizowany przez agencję GAM3RS_X. Inicjatywa powstała z myślą o wszystkich entuzjastach gier komputerowych i mobilnych. To także sposobność, aby spotkać się i podzielić swoją pasją z innymi fanami uniwersum stworzonym przez studio Riot Games.



Sercem festiwalu będzie scena główna, na której odbędą się m.in. rozgrywki e-sportowe, w tym:

• mecz gwiazd All’d Star w grach League of Legends oraz Teamfight Tactics

• turniej kobiet MS.VALORANT

Pierwszego dnia festiwalu wyłoniony zostanie zwycięzca lub zwyciężczyni konkursu na najlepsze przebranie, czyli tzw. cosplay. Na sobotni wieczór zaplanowana jest również gala GG Awards, podczas której poznamy laureatów wyłonionych w ośmiu kategoriach, w tym: Gracz Roku (2022), Organizacja Komentator Roku (2022) czy Drużyna Dekady (2012 - 2022).



Na uczestników festiwalu czekać będą strefy free-to-play, w tym strefa gier mobilnych, której realme zapewnia topowe smartfony spełniające oczekiwania najbardziej wymagających graczy – w tym realme GT NEO 3 150W oraz realme 10. Wszystkie osoby, które odwiedzą tę strefę, będą mogły wziąć udział w gamingowych zmaganiach, a na zwycięzców czekać będą nagrody i gadżety ufundowane przez realme. Dodatkowo, marka przygotowała w swojej strefie dodatkowe aktywacje, w których do wygrania będą m.in. bezprzewodowe słuchawki realme oraz upominki.



Co więcej, w trakcie 2-dniowego festiwalu, uczestnicy będą mogli spotkać się z internetowymi gwiazdami. Pojawią się m.in Damian “Nervarien” Ziaja, Krzysztof “Arquel” Sauć oraz Jakub “Kubon” Turewicz.



Winter Meet at Rift 2023 startuje w EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie już jutro o godzinie 11:00 i potrwa do niedzieli, do godziny 18:00.



















Źródło: Info Prasowe / realme