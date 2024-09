Konferencja Next@Acer 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 4 września o godzinie 14:30 Acer zaprasza wszystkich miłośników technologii na wyjątkową konferencję Next@Acer, która odbędzie podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie. To niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się o najnowszych innowacjach, które wkrótce zrewolucjonizują rynek. Acer od lat dostarcza nam nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie i podnoszą jego jakość. Tym razem również możemy spodziewać się imponujących nowości! Czy zobaczymy nowe laptopy gamingowe Predator, które wzniosą granie na wyższy poziom? Może Acer zaprezentuje zupełnie nowe urządzenia?







Konferencja Next@Acer to coś więcej niż tylko prezentacja nowych produktów. To podróż w przyszłość, w której technologia staje się bardziej intuicyjna, inteligentna i ekologiczna.



Gaming na najwyższym poziomie

Dla fanów gier Acer przygotował coś specjalnego. Marka Predator to synonim najwyższej jakości w świecie gamingu, a nowe produkty, które mają zostać zaprezentowane, z pewnością wzbudzą ekscytację wśród graczy. Szybsze procesory, lepsze karty graficzne, bardziej zaawansowane systemy chłodzenia – to tylko niektóre z elementów, które mogą znaleźć się w nowych urządzeniach. Niezależnie od tego, czy jesteś zawodowym graczem, czy amatorem, który szuka najlepszych wrażeń z gry, konferencja Acer będzie miejscem, gdzie znajdziesz coś dla siebie.



Jak wziąć udział w konferencji Next@Acer?

Nic prostszego! Wystarczy, że 4 września o 14:30 otworzysz YouTube i znajdziesz Kanał Acer. Już teraz możesz zapisać się do listy oczekujących i otrzymać powiadomienie, gdy tylko rozpocznie się konferencja!











źródło: Info Prasowe - ACER