Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rodzina smartfonów motorola edge powiększyła się o kompaktowy i solidny model edge 50 neo. Spełnia on wymagania militarnej normy odporności, ale oferuje przy tym stylowe wykończenie z wegańskiej skóry. Docenią go osoby poszukujące smartfona z mniejszym ekranem, który zmieści się w ciasnej kieszeni i świetnie leży w dłoni. Wraz z nim zaprezentowany został również model edge 50. Harmonijny design serii edge zyskał z modelem motorola edge 50 neo bardziej poręczny format, zachowując jednocześnie charakterystyczną dla całej rodziny modną kolorystykę Pantone. Najmniejszy z serii jest jednocześnie fotograficznym kombajnem ze średniej półki – znajdziemy tu aparat łączący znakomity sensor 50 Mpx firmy Sony, z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywem.







Za obróbkę zdjęć odpowiada sztuczna inteligencja moto ai. Nowością jest certyfikacja militarną normą MIL-STD-810H potwierdzająca solidność smartfonu. Nie zabrakło również standardu IP68, a więc pyłoszczelności i wodoodporności1. Motorola edge 50 neo nie boi się długich podróży, trudnych wyzwań i sprawdzi się w każdych warunkach. Całość dostajemy w akceptowalnej na każdą kieszeń cenie.



Mniejszy format, większy komfort

Kompaktowy format sprawia, że motorola edge 50 neo jest dobrym wyborem dla osób, które zmęczyły się dużymi telefonami i stawiają przede wszystkim na poręczność. Zastosowany został tu klasyczny, płaski ekran o przekątnej 6.4”. Jest to wysokiej klasy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Super HD (1220p) z HDR10+, odświeżany z częstotliwością do 120 Hz. Jasność ekranu sięga 3000 nitów, a więc korzystanie ze smartfona w słoneczny dzień nie będzie dla nikogo problemem. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3.



Sercem edge 50 neo jest procesor MediaTek Dimensity 7300. Oferuje on wystarczającą wydajność nawet dla graczy i osób, które rejestrują dużo materiałów wideo. Smartfon wyposażony został w 12 GB pamięci RAM (z możliwością jej rozszerzenia poprzez funkcję RAM Boost1) oraz 512 GB pamięci wewnętrznej na dane – w standardzie uMCP. Nie zabrakło wszystkich kluczowych funkcjonalności: głośników stereo z Dolby Atmos, szybkiego 5G, a także obecności błyskawicznego ładowania TurboPower 68 W oraz ładowania bezprzewodowego 15 W2. Smartfon oferuje wsparcie dla nowoczesnego standardu eSIM, ale znajdziemy tu także tradycyjnie slot na kartę nano SIM. W urządzeniu zastosowano baterię o pojemności 4310 mAh.



Idealny towarzysz w podróży

Fotograficznie motorola edge 50 neo łączy niezwykle uniwersalny zestaw aparatów z możliwościami sztucznej inteligencji moto ai. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo tworzyć i rejestrować materiały w dowolnych warunkach, w tym przy słabym oświetleniu. Fotografowanie scen w nocy może być trudne, jednak główny moduł dzięki matrycy 50 Mpx Sony LYTIA 700C ma doskonałą światłoczułość (przesłona f/1.8) i oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS).



Odkrywanie potencjału twórczego wspierają dwa dodatkowe moduły: teleobiektyw 10 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją (OIS) oraz ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpx, który poszerza horyzonty, co doskonale sprzyja fotografowaniu krajobrazów zapierających dech w piersiach. Nie zabrakło również funkcji Macro Vision, która pozwala z użyciem aparatu szerokokątnego odkryć radość z robienia zdjęć makro. Przedni aparat to oczko 32 Mpx z przesłoną f/2.4, które sprawdzi się idealnie do robienia zdjęć selfie.



Funkcja obróbki obrazu z wykorzystaniem moto ai współdziała w tle z matrycami aparatów i wszystkimi obiektywami, analizując różne ujęcia i łącząc ekspozycje, by uzyskać realistyczną fotografię. W przeciwieństwie do innych metod działa ona bezpośrednio na nieskompresowanym obrazie, aby zachować ukryte szczegóły, bogatsze kolory i subtelne tekstury. Udoskonalenia z moto ai wprowadzono także do nagrywania wideo. Adaptacyjna stabilizacja automatycznie dostosowuje się do ruchu użytkownika, zapewniając stabilną platformę podczas filmowania.



Smartfon, który musi się podobać

Motorola edge 50 neo ma wyjątkowo smukły i lekki korpus oraz harmonijnie dopasowaną do niego wyspę głównego aparatu. Jako materiały wykończeniowe wykorzystano tu najwyższej jakości wegańską skórę, a na pleckach każdego urządzenia znalazł się chip certyfikujący zgodność z paletą barw Pantone. Smartfon dostępny będzie w Polsce aż w czterech wersjach kolorystycznych: stalowej (PANTONE Grisaille), ceglanej (PANTONE Poinciana), beżowej (PANTONE Lattè) oraz niebieskiej (PANTONE Nautical Blue).



5 lat wsparcia i niezawodne oprogramowanie

Osoby, które wybiorą edge 50 neo mogą liczyć na wieloletnie wsparcie w zakresie aktualizacji systemu Android oraz dostarczania dla niego najnowszych łatek bezpieczeństwa. Motorola zapewnia dla tego modelu aż 5 kolejnych dużych aktualizacji systemu oraz 5 lat gwarantowanego wsparcia jeśli chodzi o aktualizacje zabezpieczeń. Solidność pod względem wykonania idzie więc w parze z solidnością, jeśli chodzi o wsparcie systemowe.



Najnowsza wersja lekkiej i znakomicie uzupełniającej się z Androidem 14 nakładki Hello UI pozwala korzystać ze spersonalizowanych funkcji oraz ulepszonych zabezpieczeń, jakich nie oferują żadne inne urządzenia. Użytkownicy mogą łatwo dostosowywać smartfon do swojego gustu, wybierając czcionki, kolory i ikony. Dzięki moto ai są dostępne takie funkcje jak choćby Synchronizacja stylów. Dzięki niej można łatwo tworzyć tapety i motywy odpowiadające niepowtarzalnemu stylowi użytkownika. Aby sterować różnymi funkcjami lub uruchamiać ulubione aplikacje, użytkownicy mogą również używać intuicyjnych gestów, takich jak przekręcanie i stukanie. W Family Space można ustawić limity czasu spędzanego przed ekranem i kontrolować dostęp do urządzenia, aby dzieci mogły się uczyć i bawić w bezpiecznej, przeznaczonej do tego przestrzeni. Z funkcji smartfona można korzystać na ekranie telewizora lub monitora, a przy użyciu funkcji Smart Connect można nawet go synchronizować z komputerem1. Użytkownicy mogą mieć pewność, że ich telefon jest dobrze chroniony, ponieważ wszystkie ustawienia zabezpieczeń są zarządzane przez Moto Secure.



Ceny, dostępność i promocje na start

Smartfon motorola edge 50 neo (12/512 GB) będzie dostępny w Polsce od 30 sierpnia, w rekomendowanej cenie detalicznej 2199 PLN. Pojawi się w sieciach: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik i Neonet, ale również na stronach sprzedaży eLenovo.pl oraz Sferis. Wkrótce znajdziemy go także w ofercie operatorów: Plus, Play, Orange i T-Mobile.



Kupując smartfon pomiędzy 30 sierpnia, a 12 września (włącznie), konsumenci mogą skorzystać jednocześnie z aż dwóch promocji:

Pierwszą promocją jest program Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfona do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 200 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny. Szczegółowe informacje nt. programu „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów, które konsument może oddać do recyklingu, są dostępne na stronie programu.



Druga promocja obejmuje słuchawki moto buds w prezencie do zakupionego smartfonu. Każdy konsument, który w okresie promocyjnym zakupi edge 50 neo, może otrzymać do niego grafitowe słuchawki moto buds o rynkowej wartości 299 złotych. Wystarczy po zakupie zarejestrować się na stronie promocji, a słuchawki dotrą przesyłką kurierską.

































źródło: Info Prasowe - motorola