LG - Nowe smartfony z serii K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Świetny wygląd, kreatywne funkcje i najwyższy poziom użyteczności – takie są nowe smartfony z serii K zaprezentowane przez LG. Modele LG K52 i LG K42 od przyszłego miesiąca będą dostępne w Europie, a następnie na najważniejszych rynkach Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Dzięki stylowemu wzornictwu, nowe modele smartfonów LG trafią w gusta zarówno dotychczasowych fanów marki, jak i nowych nabywców. Tył LG K42 zdobi oryginalny, mieniący się barwami, motyw fal, natomiast powłoka UV chroni urządzenie przed zarysowaniami, zyskując dzięki temu jeszcze ciekawszy wygląd.







Nowe smartfony serii K wyposażono w wyświetlacze HD+ FullVision o przekątnej 6.6 cala i proporcjach 20:9, gwarantujące komfortowe oglądanie filmów. Przedni aparat fotograficzny ukryty został w dyskretnym otworze w ekranie. Dopełnieniem funkcji multimedialnych smartfonów z serii K jest system dźwięku przestrzennego LG 3D Sound Engine, gwarantujący realistyczne, precyzyjne brzmienie dostosowane do odtwarzanej treści.



Oprócz przednich aparatów fotograficznych nowe smartfony serii K mają z tyłu cztery wysokiej jakości obiektywy (standardowy, ultra szeroki, makro i portretowy). Dzięki nim można wykonywać zdjęcia na poziomie porównywalnym z dużo droższymi urządzeniami. LG K52 został wyposażony w główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 48 MP, który zapewnia wyraziste fotografie i szczegółowe filmy. Model K42 wyposażono w obiektyw główny o rozdzielczości 13 MP. Obiektywy Macro, znajdujące się w K52 i K42 umożliwiają pokazanie każdej rzeczy w najdrobniejszym szczególe, bez używania opcji powiększania.



Wyjątkowe funkcje aparatów fotograficznych w nowych smartfonach serii K zachęcają do kreatywności. Flash Jump Cut umożliwia robienie czterech zdjęć w ustawionych wcześniej odstępach czasu. Stwarza to zabawny efekt animacji poklatkowej. Natomiast AI CAM sugeruje optymalne ustawienia dostosowane do przedmiotu, na który skierowany jest obiektyw. W interfejs kamery wbudowana jest funkcja YouTube Live. Dzięki niej użytkownik może „na żywo” dzielić się chwilą w mediach społecznościowych.

Doskonała wydajność najnowszych smartfonów LG serii K oparta została na solidnych, niezawodnych podstawach. Bateria o pojemności 4000 mAh sprawia, że można dłużej tworzyć i oglądać treści poza domem. Już tradycyjnie mocna konstrukcja urządzeń spełnia rygorystyczne amerykańskie standardy wojskowe MIL-STD-810G, co gwarantuje trwałość niezbędną podczas codziennego użytkowania.



















Źródło: Info Prasowe / LG