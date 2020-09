Garmin Venu Sq i Venu Sq Music Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował dzisiaj Venu Sq i Venu Sq Music Edition - najnowsze inteligentne zegarki GPS, które łączą codzienny styl z niezrównaną funkcjonalnością monitorowania zdrowia i kondycji, dostępne już od 199.99 €uro. Venu Sq Music Edition, to smartwatch dla osób, które cenią sobie możliwość odtwarzania muzyki bezpośrednio z zegarka. Elegancka, prostokątna koperta zegarka, jasny, kolorowy wyświetlacz, czas pracy na jednym ładowaniu do 6 dni w trybie smartwatcha oraz do 14 godzin w trybie GPS - Venu Sq ma wszystko, by inspirować do ruchu.







Bogaty zestaw funkcji monitorujących stan zdrowia oparty jest m.in. na najnowocześniejszym, systemie monitorowania tętna Elevate, który próbkuje puls wiele razy na sekundę, przez całą dobę. Inne funkcje zdrowotne to zaawansowany monitoring snu dzięki czujnikowi Pulse Ox, monitorowanie oddechu, alerty o nieprawidłowym tętnie (wysokie/niskie), monitorowanie cyklu miesiączkowego, stresu, nawodnienia i wiele więcej. Innowacyjna funkcja Body Battery umożliwia użytkownikom kontrolowanie poziomu rezerw energii, co pomaga w zaplanowaniu treningów, odpoczynku i snu.



Gdy przychodzi czas na trening, zegarki z serii Venu Sq oferują ponad 20 wbudowanych aplikacji sportowych do ćwiczeń w pomieszczeniach i na zewnątrz - w tym pilates, joga, trening siłowy, bieganie, pływanie na basenie i jazda na rowerze. Ponadto zegarek liczy kroki wykonane w ciągu całego dnia, minuty intensywnej aktywności, spalone kalorie i więcej.



Szeroki zestaw funkcji smart w Venu Sq obejmuje:

• Powiadomienia3: o przychodzących połączeniach, wiadomościach tekstowych, z kalendarza oraz z social mediów. Użytkownicy systemu Android mogą odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z urządzenia.

• Przechowywanie muzyki: na Venu Sq Music Edition można pobierać utwory i playlisty bezpośrednio lub z zewnętrznych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Amazon Music i Deezer.

• Bezpieczeństwo: funkcja wykrywania incydentów (podczas spacerów, biegów lub jazdy na rowerze) i umożliwia natychmiastowe, automatyczne wysłanie informacji do zdefiniowanych kontaktów alarmowych. Dodatkowo, LiveTrack pozwala bliskim śledzić aktywność użytkownika na żywo, zapewniając spokój ducha podczas treningów na świeżym powietrzu i zawodów.

• Garmin Pay: płatności zbliżeniowe pozwalają zrobić szybkie zakupy bez konieczności zabierania ze sobą karty ani gotówki.

• Personalizacja: dodatkowe tarcze, widżety i aplikacje dostępne w sklepie Garmin Connect IQ store. Użytkownicy mogą także ustawić także własną grafikę na tarczy zegarka.

• Kompatybilność: Venu Sq jest kompatybilny z większością smartfonów na rynku (z systemami Android oraz iOS).



Zegarki z serii Venu Sq mają prostokątny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 1.3 cala, z soczewką Corning Gorilla Glass, lekką aluminiową ramką i wygodnym silikonowym paskiem. Zegarek o uniwersalnym designie dostępny jest w kolorach orchid/metalic orchid, białym/jasnym złotym i szarym. Venu Sq Music Edition oferowany jest w kolorach piaskowy/różowe złoto, granat/złoto, zielony/szary i czarny/szary. Venu Sq jest dostępne w cenie już od 199.99 €uro, a Venu Sq Music Edition w cenie 249.99 €uro.





















Źródło: Info Prasowe / Garmin