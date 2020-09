Samsung Galaxy S20 FE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

irma Samsung zaprezentowała Galaxy S20 Fan Edition (FE), najnowszy model z serii Galaxy S20. Nowy smartfon to urządzenie klasy premium, które zapewnia użytkownikom wszystkie innowacje znane z urządzeń Galaxy w przystępnej cenie. Smartfon Galaxy S20 FE oferuje funkcje charakterystyczne dla serii Galaxy S20, takie jak wysokiej klasy wyświetlacz z odświeżaniem ekranu 120Hz, aparat wykorzystujący AI, zaawansowany chipset, hiperszybką łączność, wytrzymałą baterię oraz pojemną pamięć z możliwością rozszerzenia. Wszystkie te funkcje w połączeniu z oryginalnym designem tworzą zupełnie nowy model smartfonu, jakim jest Galaxy S20 FE.







Galaxy S20 FE wyposażony został w innowacyjny 32MP aparat selfie i profesjonalny aparat tylny, gwarantujący wykonanie idealnych zdjęć, którymi użytkownik będzie się chciał podzielić.



Dzięki zastosowaniu w smartfonie Galaxy S20 FE dużych matryc z technologiami tetra-binning oraz przetwarzania wielu klatek, możliwe jest wykonanie jeszcze bogatszych i pełnych życia zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji umożliwiają wykrycie i usunięcie rozmycia spowodowanego poruszeniem, a także zasugerowanie najlepszych ujęć, co czyni fotografowanie jeszcze łatwiejszym.



Obiekt, który chcemy sfotografować nie zawsze jest dostatecznie blisko, dlatego smartfon Galaxy S20 FE umożliwia przybliżenie go w kadrze wykorzystując 30-krotny Space Zoom.



Smartfon Galaxy S20 FE idealnie nadaje się do kręcenia filmów, przeglądania treści czy oglądania ulubionych kanałów na YouTube. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 6,5-calowego wyświetlacza Infinity-O Super AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Od teraz oglądanie filmów, granie i przeglądanie zdjęć na Instagramie stanie się zupełnie nowym doznaniem.



Szybka łączność komórkowa oraz WiFi wraz z dostępem do Xbox Game Pass Ultimate zapewni wyjątkowe wrażenia podczas grania w gry o jakości konsolowej.



Model Galaxy S20 FE został wyposażony w pojemną baterię o pojemności 4500 mAH, a także funkcję super szybkiego ładowania oraz bezprzewodowego ładowania zwrotnego PowerShare. Smartfon spełnia wymogi standardu IP68, co oznacza, że jest chroniony przed wpływem wody i kurzu.



Przedsprzedaż modelu Galaxy S20 FE rozpoczyna się na stronie Samsung.com 23 września 2020 roku o godzinie 16.00 i będzie trwać do 1 października 2020 roku.





















Źródło: Info Prasowe / Samsung