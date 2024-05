LG TONE Free z grafenem...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics wprowadza na globalny rynek najnowszy model słuchawek TONE Free T90S, który jest gwarancją bardzo dobrej jakości dźwięku. Model T90S został wzbogacony o czysty grafen, dzięki czemu lepiej dopasowuje się do uszu. Jest również wyposażony w wiele innych przydatnych funkcji, niezbędnych do komfortowego słuchania muzyki podczas ruchu. W nowym modelu słuchawek marka LG odchodzi od konwencjonalnego wykorzystania grafenu w sprzęcie elektronicznym, ponieważ użyto go tutaj do budowy przetworników. Grafen jest powszechnie znanym lekkim oraz trwałym materiałem, który zwiększa wydajność i efektywność w zaawansowanych technologiach, takich jak półprzewodniki czy ogniwa słoneczne.







Zastosowanie czystego grafenu w najnowszych słuchawkach dousznych LG redukuje wibracje i pozwala użytkownikom cieszyć się dobrze zbalansowanym, precyzyjnym dźwiękiem z intensywnymi basami oraz wzmocnionymi średnimi i wysokimi częstotliwościami. Urządzenie zaprojektowano tak, aby w pełni wykorzystać lekkość materiału, jakim jest grafen. W praktyce oznacza to bardzo dobre dopasowanie do uszu, które przydaje się szczególnie podczas długotrwałego słuchania.



LG TONE Free T90 to pierwsze słuchawki douszne Dolby Atmos, obsługujące technologię Dolby Head Tracking we wszystkich treściach cyfrowych i urządzeniach. Technologia Dolby Head Tracking dostosowuje dźwięk, bazując na ruchach głowy użytkownika. Dzięki temu łatwo jest zanurzyć się w brzmieniu i poczuć, że jest się w centrum wydarzeń. Niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, oglądasz film lub serial, a może pochłania Cię akcja gry wideo – wysokiej jakości dźwięk będzie obecny z Tobą wszędzie: na smartfonie, tablecie lub telewizorze z dużym ekranem.



Model T90S obsługuje technologię Dolby Head Tracking do 24 bitów / 96 kHz, co pozwala cieszyć się jakością dźwięku na poziomie studyjnym. Najnowsze słuchawki douszne są jeszcze wszechstronniejsze dzięki Dolby Atmos Optimizer – zoptymalizowanemu dźwiękowi przestrzennemu, opartemu na trzech regulowanych poziomach, które zaspokoją zróżnicowane preferencje użytkowników.



LG kontynuuje dotychczasową współpracę z firmą Meridian Audio. Za sprawą technologii Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) dźwięk jest wyraźny, a użytkownicy czują się tak, jakby słuchali klasycznego zestawu stereo. Oprócz naturalnego, pozbawionego zniekształceń brzmienia, technologia Meridian Perfect Balance pozwala doświadczyć równowagi tonalnej niezależnie od głośności.



Oprócz lepszej jakości dźwięku, słuchawki LG TONE Free ułatwiają dbanie o higienę za sprawą etui ładującego LG UVnano. Etui wykorzystuje światło ultrafioletowe do skutecznej eliminacji 99,9% bakterii na wkładkach dousznych w ciągu zaledwie 10 minut cyklu ładowania1.W słuchawkach zastosowano hipoalergiczne wkładki klasy medycznej, które pochłaniają kurz i zapobiegają gromadzeniu się brudu, skutecznie redukując podrażnienia skóry.



Stawiając na wygodę użytkownika i zwiększone możliwości łączności, model LG T90S ma rozszerzoną funkcję Plug & Wireless, zarezerwowaną tylko dla słuchawek LG TONE Free. Dzięki dołączonym kablom USB-C - AUX i USB-C - USB C etui ładujące może być używane jako przekaźnik, umożliwiając płynną łączność Bluetooth między słuchawkami dousznymi a urządzeniami bez Bluetooth, takimi jak systemy rozrywki pokładowej, bieżnie gimnastyczne, telewizory hotelowe i inne.



W celu płynnego połączenia z urządzeniami Apple i Android, słuchawki obsługują kodeki Bluetooth AAC i SBC. Są również kompatybilne z kodekiem aptX Adaptive. Dzięki aplikacji LG TONE Free użytkownicy mogą zsynchronizować do pięciu urządzeń zewnętrznych. Nie ma więc potrzeby ręcznego łączenia się z innymi urządzeniami. Model T90S obsługuje też multi-pairing, umożliwiając użytkownikom jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami źródłowymi.



Technologia Adaptive Noise Cancellation (ANC) zapewnia optymalną redukcję szumów, która dostosowywana jest do poziomu hałasu w czasie rzeczywistym. Nowe, ergonomicznie zaprojektowane końcówki douszne są szczelniejsze i lepiej radzą sobie z blokowaniem hałasu. Jednocześnie pozostają stabilnie dopasowane, a to sprawia, że ANC może działać jeszcze lepiej.



Rozmowy w słuchawkach T90S również charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Wysoki poziom odszumienia hałasów i czysty dźwięk sprawiają, że ma się wrażenie, że rozmówca stoi tuż obok użytkownika. Firma LG zintegrowała wbudowany system trzech mikrofonów i moduł Voice Pickup Unit (VPU) w celu monitorowania szumów otoczenia, wychwytywania głosu użytkownika i śledzenia ruchów głowy. Słuchawki douszne są wyposażone w nowy mikrofon o wysokim stosunku sygnału do szumu (SNR), który dodatkowo redukuje hałas otoczenia. Urządzenie wykorzystuje nowy algorytm, który izoluje mowę od szumów tła, aby zoptymalizować jakość rozmów i zmniejszyć hałas.



LG od zawsze dąży do produkcji wygodnych i wydajnych urządzeń. We współpracy z południowokoreańskim laboratorium POSTECH Ergonomic Design Technology Lab, najnowsze słuchawki stworzono z ergonomiczną precyzją, co daje charakterystyczne dla marki poczucie komfortu z użytkowania. Aby to osiągnąć, przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad ludzkim uchem. Jednym z priorytetów było określenie, w jaki sposób bezpiecznie dopasować słuchawki, wywierając przy tym jak najmniejszy nacisk. To niezwykle ważne przy codziennym korzystaniu ze sprzętu w różnych sytuacjach, takich jak praca lub intensywny trening.



Najnowsze bezprzewodowe słuchawki douszne LG TONE Free T90S będą dostępne na głównych rynkach na całym świecie od maja.





















źródło: Info Prasowe - LG