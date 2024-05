Philips Evnia 49M2C8900L - Rozmiar ma znaczenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, zaprezentował nowy wyświetlacz dla graczy o proporcjach 32:9. 49M2C8900L został wyposażony w 48,9-calową matrycę typu QD OLED, o rozdzielczości 5120 x 1440 px. Monitor wykorzystuje funkcję Ambiglow, czyli dynamiczne podświetlenie ambientowe, które dostosowuje kolor i natężenie iluminacji do treści wyświetlanych przez urządzenie. Jedną z najważniejszych cech 49M2C8900L jest duża przestrzeń robocza, która swoim rozmiarem odpowiada dwóm złączonym ze sobą ekranom 27-calowym. Dzięki zastosowaniu panelu QD OLED wyświetlacz cechuje się bardzo dobrym pokryciem przestrzeni barwowych, na poziomie 153,1% dla sRGB oraz 125,2% dla Adobe RGB. Dodatkowo, istotna dla graczy może być informacja, że matryca wykorzystana w tym modelu ma bardzo krótki czas reakcji, wynoszący 0,03 ms (GtG) oraz niski input lag.







Rozdzielczość monitora to Dual Quad HD (5120 x 1440 px). Odświeżanie panelu wynosi 144 Hz, dzięki czemu monitor sprawdzi się również w dynamicznych grach. 10-bitowa matryca jest w stanie wyświetlić 1.07 mld kolorów, co w połączeniu z technologią kropki kwantowej zapewnia bardzo żywe, naturalnie wyglądające barwy. Monitor jest zgodny z certyfikatami HDR True Black 400 i VESA ClearMR 8000. Wyświetlacz jest zakrzywiony (1800R), co pozwala objąć wzrokiem całą przestrzeń roboczą. Tak duża matryca w monitorze dla graczy może dobrze sprawdzić się w tytułach wyścigowych, dodatkowo zwiększając imersję.



Wielofunkcyjne złącze USB-C z DP alt mode

49M2C8900L wyposażono w wiele złącz, dających swobodę w sposobie korzystania z monitora. Oprócz dwóch portów HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4, wyświetlacz może odbierać sygnał obrazu za pomocą wielofunkcyjnego złącza USB-C. Co więcej, podłączając w ten sposób laptopa czy telefon możemy przy okazji ładować baterię urządzenia źródłowego (z mocą 90 W) i przesyłać do niego dane z urządzeń peryferyjnych podłączonych do huba USB, np. dysku przenośnego, drukarki czy klawiatury.



Tryby Picture in Picture oraz Picture by Picture pozwalają na jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł. Nieoczywistym zastosowaniem tej funkcji może być podłączenie jednego komputera do dwóch portów obrazu w monitorze. Dzięki temu z wyświetlacza można korzystać jak z dwóch niezależnych ekranów 27-calowych. Funkcjonalność monitora podnosi również wbudowany przełącznik KVM, pozwalający np. na kontrolę dwóch komputerów za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy podłączonego do monitora.



Dostępność

Monitor wejdzie do w sprzedaży pod koniec maja w cenie 4256 PLN.



































źródło: Info Prasowe - PHILIPS