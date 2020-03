LG UltraGear 27GN750 - IPS i 240 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

UltraGear 27GN750 to nowy monitor marki LG, który skierowany jest do grających w rozdzielczości FullHD. Urządzenie wyposażono w płaską, 27-calową matrycę IPS z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 240 Hz i czasie reakcji 1 ms (GtG). 27GN750 obsługuje technologię G-SYNC i posiada certyfikat zgodności wsparcia VRR, a maksymalna jasność ekranu wynosi 320 nitów. Monitor ma wspierać 99% kolorów według skali sRGB. Do dyspozycji otrzymamy komplet wejść wideo 1x DisplayPort, 2x HDMI oraz portów 1x USB 3.0 (upstream), 2x USB 3.0 (downstream) i jedno wejście słuchawkowe. Za LG UltraGear 27GN750 zapłacimy 399 USD.























Źródło: TechPowerUP