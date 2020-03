XIGMATEK Perseus Open-Frame

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trochę niżej było coś dla miłośników dużych obudów Full Tower, a teraz coś dla tych, którym zwykłe obudowy już zupełnie obrzydły... XIGMATEK zaprezentował swój nowy model klasy Mid Tower ATX o wymiarach 610 mm x 230 mm x 540 mm (dł. X szer. X wys.), który z pewnością przykuje uwagę każdego członka rodziny i kumpla. Perseus, to konstrukcja typu Open-Frame, choć jak na projekt "otwarty", jest dość mocno przysłonięta elementami ze stalowej blachy i hartowanego szkła. W futurystycznie zaprojektowanym środku zmieścimy kartę graficzną o długości do 40 cm, cooler CPU o wysokości do 17 cm, chłodnice lub same wentylatory 120 x 120mm (dwa na tyle i dwa na froncie) oraz radiator 240 mm x 120 mm na górze. Ceny "Perseusza", jeszcze nie ujawniono.



























Źródło: TechPowerUP