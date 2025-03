Lamzu JET75 - klawiatura magnetyczna nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W świecie gamingu liczy się każda milisekunda. Dlatego marka Lamzu po raz kolejny podnosi poprzeczkę, wprowadzając na rynek klawiaturę JET75 – innowacyjne urządzenie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy. Lamzu JET75 to magnetyczna klawiatura gamingowa, która została wyposażona w przełączniki Gateron Jade Hall Effect. Ich unikalna konstrukcja zapewnia niezwykłą precyzję, a niska siła aktywacji wynosząca 30gf pozwala na błyskawiczne rejestrowanie kliknięć. Co więcej, technologia Rapid Trigger umożliwia graczom precyzyjne dostosowanie punktu aktywacji i resetu w zakresie 0.01 mm – 1.6 mm, co pozwala uzyskać maksymalną kontrolę nad każdym ruchem.







Błyskawiczna reakcja – 8K polling rate

JET75 nie tylko oferuje wyjątkową precyzję, ale również imponującą szybkość reakcji. Dzięki obsłudze częstotliwości próbkowania 8K i scanning rate 32K, czas reakcji został zredukowany do zaledwie 0.125 ms. Oznacza to niemal natychmiastowe przełożenie ruchów palców na akcję w grze – kluczowy atut dla profesjonalnych graczy e-sportowych.



Intuicyjne sterowanie i personalizacja

Konfiguracja klawiatury jeszcze nigdy nie była tak prosta. JET75 wykorzystuje przeglądarkowe oprogramowanie Aurora, które pozwala na dostosowanie punktu aktywacji i resetu, a także oferuje dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak Rappy Snappy, SOCD oraz pełne mapowanie klawiszy. Nie zapomniano również o efektownym podświetleniu RGB, które można dostosować dzięki palecie 16.8 miliona kolorów i gotowym efektom świetlnym.



Ergonomiczny design i solidna konstrukcja

Klawiatura Lamzu JET75 to sprzęt w formacie 75%, co oznacza kompaktową budowę bez zbędnych klawiszy. Dodatkowo wyposażono ją w panel kontrolny po lewej stronie, który zawiera potencjometr do regulacji głośności, przełącznik trybów pracy oraz trzy programowalne przyciski funkcyjne. Aluminiowa płyta górna, stabilizatory i silikonowe podkładki zapewniają komfort użytkowania, a dwupoziomowe nóżki pozwalają na regulację kąta nachylenia dla wygody nadgarstków.



Podsumowanie

Jeśli szukasz klawiatury, która zapewni Ci najszybszą reakcję, maksymalną kontrolę i wygodę użytkowania, Lamzu JET75 jest idealnym wyborem. To sprzęt, który spełni oczekiwania zarówno profesjonalnych graczy, jak i entuzjastów technologii. Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, JET75 doskonale wpasuje się w każdy gamingowy setup.



Cena: 929 PLN.





































źródło: Info Prasowe - HardPC