Premiera smartwatcha Hama 9000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka zaprezentowała swój najnowszy i najbardziej zaawansowany model inteligentnego zegarka sportowego. Przemawiają za nim dotykowy ekran AMOLED o przekątnej ekranu 1.43’’, wbudowane pamięć muzyczna, moduły GPS i Bluetooth, mikrofon i głośnik, obsługa 110 dyscyplin sportowych, wodoodporność do 5 ATM i czas pracy do 8 dni na pojedynczym ładowaniu baterii. A wszystko to w cenie poniżej 500 PLN. To już kolejnego wcielenie topowego smartwatcha od niemieckiego producenta, będącego stale bestsellerem w jego portfolio. Firma koncentruje się tutaj na szerokim wachlarzu możliwości technologicznych z minimalnymi kompromisami i – last but not least - łaskawym podejściem do portfela potencjalnego użytkownika.







Estetyczny i solidy korpus

Smartwatch Hama 9000 to designerska propozycja dla fanów klasyki, lubiących tradycyjną okrągłą kopertę i stonowaną ciemnoszarą kolorystykę, nadającą zegarkowi elegancji. Wymiary wynoszą: długość 5.3 cm, szerokość 4.7 cm i wysokość 1.4 cm, zaś waga 53 g. Natomiast w przypadku gumowej opaski są to: szerokość 2.2 cm, maksymalna długość 22 cm, a minimalna 14.7 cm.



Koperta została wykonana z redukującego masę włókna szklanego, a pierścień oraz przyciski z nierdzewnej stali, co wpływa zbawiennie na wytrzymałość. Zastosowane w wyświetlaczu szkło 2.5D Panda Glass zapewnia optymalną odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Takie rozwiązanie czyni zegarek świetnym towarzyszem zarówno w miejskiej dżungli, jak i w trudnym terenie.



Głębokie barwy, ostry obraz

Jednym z kluczowych wyróżników modelu Hama 9000 na tle konkurencji, w tym dużo droższej, jest jego dotykowy, kolorowy ekran typu AMOLED o przekątnej 1.43 cala. Rozdzielczość to 466 x 466 pikseli, ich zagęszczenie wynosi 353 ppi, natomiast maksymalna jasność wyświetlacza 800 nitów. Oferuje on doskonałą i wierną reprodukcję kolorów, które są żywe oraz głębokie, z czernią na czele. Ekran jest w stanie zagwarantować ostry jak brzytwa obraz i intuicyjną obsługę stuknięciami palca, dzięki czemu wszystkie funkcje są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Oczywiście kontrolować zegarek można też poprzez pokrętło i przycisk na obudowie.



Szczegółowa lokalizacja w terenie? Żaden problem. Dzięki zaawansowanej technologii podwójnej częstotliwości GPS, zegarek zapewnia dokładne śledzenie trasy, nawet w trudnych warunkach. Nie mogło tu zabraknąć globalnego systemu nawigacji satelitarnej - obsługi GPS, Glonass, Galileo czy Beidou dla precyzyjnego śledzenia trasy.



Gratka dla melomanów

Przy zmaganiach w wymagającym terenie dobrze jest sobie umilić czas, odpływając w ulubione melodie. Producent pomyślał i o tym, gdyż smartwatch dysponuje wbudowaną pamięcią na utwory muzyczne. Pozwala ona na przechowywanie około 50 ulubionych utworów w formacie MP3, które można odtwarzać bez konieczności korzystania ze smartfona. Sterować utworami da się także na ekranie zegarka, np. zatrzymać, wznawiać i przełączać, m.in. w aplikacji Spotify. Jak na flagowca przystało, omawiany sprzęt spełnia normy wodoodporności IP68 i 5 ATM. W praktyce oznacza to, że jest odporny na wodę i wilgoć, kurz, pył czy piasek. Można bez obaw w nim pływać, żeglować, nurkować czy uprawiać snorkeling.



W miejsce osobistego trenera

Najnowszy model może się pochwalić szerokim wachlarzem funkcji zdrowotnych i fitnessowych. Użytkownicy mają do wyboru 110 dyscyplin sportowych, w tym bieganie, jogę, tenis, jeżdżenie na rowerze czy trening siłowy. Wśród funkcjonalności znajdziemy też licznik kroków, przebytego dystansu, spalonych kalorii, pulsometr czy pulsoksymetr. Dodatkowo, smartwatch monitoruje parametry zdrowotne takie jak tętno, maksymalny pobór tlenu (VO2max), aerobiczny efekt treningu i zmienność tętna wraz z wynikiem energetycznym ciała oraz zalecanym czasem regeneracji. Dzięki zegarkowi poznamy też kursy biegania w zależności od poziomu sprawności fizycznej. Mało? Przypomni on także o dłuższym braku aktywności, umożliwi śledzenie cyklu menstruacyjnego i monitorowanie poziom stresu, a wreszcie przeanalizuje głębokość snu z punktową oceną jego jakości, uwzględniając różne fazy.



Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, a także modułowi Bluetooth 5.3, zegarek Hama 9000 umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych bez konieczności sięgania po smartfon. Użytkownicy mogą rozmawiać swobodnie w każdej sytuacji – podczas gotowania, biegania czy jazdy na rowerze. Smartwatch wspiera także asystentów głosowych Siri i Google Assistant oraz asystenta językowego AI. Tak oto w naszym zasięgu jest wydawanie komend głosowych, odpowiedzialnych za dzwonienie, odpisywanie na wiadomości czy sprawdzanie ważnych informacji. Warto również dodać, że SMS-y, powiadomienia z WhatsAppa, Instagrama, e-maili i innych aplikacji są wyświetlane na bieżąco bezpośrednio na ekranie, dzięki czemu nic nam nie umknie.



Wydajność bez zastrzeżeń

Niewielka stacja ładująca w formie magnetycznego klipsa z kablem USB-C umożliwia szybkie naładowanie smartwatcha. Wystarczy przyłożyć ją do spodu koperty, a przewód do odpowiedniego złącza. Zasilanie „do pełna” energią litowo-polimerowego akumulatora o pojemności 450 mAh zajmuje poniżej dwóch i pół godziny. Zegarek przy standardowym sposobie użytkowania rozładuje się nie wcześniej niż po ośmiu dniach. Sporym atutem niewątpliwie okaże się też specjalistyczna aplikacja Hama FIT Move, do pobrania darmowo z Google Play. Po jej zainstalowaniu na telefonie i sparowaniu za pośrednictwem Bluetooth, uzyskujemy możliwość spersonalizowania wielu ustawień zegarka, chociażby wybrania wzoru tarczy z gotowej bogatej palety.



Aha, czy wspomnieliśmy, że smartwatch potrafi… podawać aktualną godzinę oraz datę i mierzyć upływ czasu? W gąszczu tych wszystkich technologicznych funkcji można by zapomnieć o tym wcale nieoczywistym dziś przeznaczeniu każdego urządzenia tego typu.



Zegarek Hama 9000, jest już dostępny w sprzedaży w katalogowej cenie 499.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA