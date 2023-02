Lenovo - laptopy gamingowe z serii Legion 8-generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas odbywających się między 10 a 12 lutego finałów Intel Extreme Masters 2023 w Katowicach firma Lenovo zaprezentowała najnowsze laptopy gamingowe z serii Legion 8. generacji. To urządzenia, które doskonale nadają się zarówno dla profesjonalnych zawodników e-sportowych, jak i dla graczy wymagających jak największej wydajności koniecznej do cieszenia się rozgrywką w ulubionych tytułach w jak najwyższej jakości. W strefie Lenovo Legion w katowickim Spodku na uczestników czekały liczne atrakcje, a zaproszeni dziennikarze mieli okazję zapoznać się z laptopami gamingowym Lenovo Legion Pro 7i oraz Lenovo Legion Pro 5i 8-generacji wyposażonymi w najnowsze procesory Intel Core 13. generacji oraz układy GPU do laptopów NVIDIA GeForce RTX z serii 40.







Lenovo Legion Pro 7i 8-generacji

Lenovo Legion Pro 7i wyróżnia się nowym układem sprzętowym LA-2Q AI, który zasila Lenovo AI Engine+ i dynamicznie monitoruje wydajność oraz dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym do zmaksymalizowania wrażeń z gier. Uczenie maszynowe pozwala zasilanemu chipem silnikowi AI Engine+ na ciągłe samodoskonalenie w miarę upływu czasu spędzonego w rozgrywce. Laptop ponadto zachwyca niesamowitą dokładnością kolorów dzięki fabrycznie skalibrowanemu wyświetlaczowi X-Rite Pantone Certified Lenovo PureSight Gaming. Ekran 240Hz VRR 16″ WQXGA 16:10 zajmuje 93.59% powierzchni wyświetlacza, dzięki czemu obraz wygląda jakby unosił się w powietrzu. Dodatkowo, HDR i wysoka dokładność kolorów pozwalają na odwzorowanie każdego szczegółu, bez względu na to, jak jasne lub ciemne jest aktualnie wyświetlane środowisko w grze.



Pełnowymiarowa klawiatura TrueStrike może pochwalić się klawiszami numerycznymi i dużym touchpadem z Mylaru, a także wymiennymi nakładkami na klawisze. W pełni konfigurowalne oświetlenie RGB na klawisze zasilane przez Lenovo Spectrum oraz przedni pasek świetlny tworzą niesamowitą atmosferę podczas gry.



Dodatkowo Lenovo Legion Pro 7i posiada chłodzenie nowej generacji - pełną komorę parową (dla modeli z RTX 4080 i RTX 4090) wspieraną przez system Legion Coldfront 5.0 zwiększając pojemność cieplną urządzenia aż o 35W. To rozwiązanie sprawia, że laptop jest w stanie wykorzystać maksymalną moc płynącą z najnowszych układów NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Oprócz tego Lenovo Legion Pro 7i oferuje technologię Super Rapid Charge, która sprawia, że jego potężny akumulator o pojemności 99.99Whr ładuje się od 0 do 80% w ciągu zaledwie 30 minut dzięki ładowaniu przez USB-C o mocy do 140 W.





Lenovo Legion Pro 5i 8-generacji

W Lenovo Legion Pro 5i zastosowano nowy układ LA1 AI, który dynamicznie monitoruje wydajność i dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować wydajność w grach i podobnie jak w Lenovo Legion Pro 7i korzysta z maszynowego uczenia się do udoskonalania swoich możliwości.



Wyświetlacz X-Rite Pantone Certified Lenovo PureSight Gaming jest fabrycznie skalibrowany w celu zapewnienia niesamowitej dokładności kolorów. 16-calowy ekran IPS WQXGA 16:10 zajmuje aż 93.08% powierzchni wyświetlacza. Dodatkowo, HDR w wybranych modelach i wysoka dokładność odwzorowania kolorów pozwalają dostrzec każdy szczegół, bez względu na to, jak jasny lub ciemny obszar znajduje się w aktualnie w rozgrywce. Pełnowymiarowa klawiatura TrueStrike z zasilanym przez Legion Spectrum 4-strefowym, dostosowywanym podświetleniem RGB, przełączanymi nasadkami klawiszy i mylarowym touchpadem stanowi idealny zestaw do grania na najwyższym poziomie.



Bateria 80Whr pozwala na całodzienne korzystanie z komputera niezależnie od tego, gdzie będziemy pracować lub chcieli uruchomić ulubioną grę. Technologia Super Rapid Charge dzięki obsłudze ładowania przez USB-C o mocy do 140 W zapewnia ładowanie akumulatora o pojemności 80Whr od 0-80% w zaledwie 30 minut. Ponadto Smart Battery wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zachować pojemność baterii i ograniczyć jej zużycie. Laptopy Lenovo Legion Pro 7i oraz 5i 8. generacji oferują najnowsze i najmocniejsze procesory mobilne Intel Core 13. generacji oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40 – nawet RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6 (175W) w przypadku Lenovo Legion Pro 7i i RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (140W) w Lenovo Legion Pro 5i. Ponadto Lenovo, jako jedyny producent, dodaje do swoich najnowszych laptopów gamingowych aż 3 miesiące usługi Xbox Game Pass za darmo.



Strefa Lenovo Legion

Na czas finałów IEM 2023 Lenovo Legion wraz z marką Intel przygotowali trzydniową strefę rozrywki. Na stoisku Lenovo Legion każdy odwiedzający znalazł coś dla siebie. Były to m.in. rozgrywki w Rocket League, Call of Duty czy Fortnite oraz liczne konkursy z nagrodami. Piątkowy wieczór uprzyjemnił graczom koncert znanego i lubianego rapera Smolastego, który nagrywał swoje kawałki między innymi z Sanah, Białasem, czy Otschodzi. W sobotę odbył się także Konkurs Cosplay, w którym do wygrania były monitory Lenovo Legion Y25g-30 i Y27g-20 oraz tablet Lenovo Tab P11.



Tysiące fanów, którzy odwiedzili Intel Extreme Masters w Katowicach, miały okazję odwiedzić stoisko Lenovo Legion i poczuć klimat tego niesamowitego wydarzenia oraz zobaczyć i zagrać na legendarnych Legionach, które dzięki swojej wydajności gwarantują przeniesienie każdej rozgrywki na zupełnie nowy, wyższy poziom emocji. W strefie Lenovo Legion znalazł się również punkt sprzedaży X-kom, gdzie gracze mieli możliwość kupna akcesoriów gamingowych marki Lenovo Legion w atrakcyjnych cenach.





































Źródło: Info Prasowe / Lenovo