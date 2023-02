Najnowsze sterowniki AMD Software dla kart AMD Radeon RX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w nocy firma AMD wydała pakiet sterownika AMD Software Adrenalin Edition 23.2.1, który zapewnia wsparcie dla kart graficznych AMD Radeon RX 6000 w grach Dead Space, Forspoken, a także obsługę szeregu rozszerzeń Vulkan API dla całej linii produktów. Nowa wersja tego oprogramowania wprowadza także szereg istotnych ulepszeń wydajnościowych dla kart AMD Radeon RX 6000 w kilku popularnych tytułach. AMD Software Adrenalin Edition 23.2.1 to także rozszerzenie wsparcia funkcji, które wcześniej zostały wprowadzone dla kart Radeon RX 7900, o modele RX 6000, w tym optymalizacje dla transmisji w standardzie H.264 i H.265, czy ulepszenia w zakresie łączności AMD Link dla wszystkich obsługiwanych produktów Radeon. Funkcja ta pozwala użytkownikom grać gdziekolwiek na świecie na praktycznie dowolnym urządzeniu.







AMD Software wyróżnia się:

- Nowoczesnym interfejsem, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji.

- Funkcją Noise Suppression, która za sprawą trenowania AI pozwala usunąć hałas tła podczas komunikacji głosowej.

- Funkcją Radeon Super Resolution, która pozwala zwiększyć FPS w tysiącach gier korzystając z technologii FSR 1.0.

- Wbudowanym panelem do dostrajania wydajności, który obsługuje zarówno karty Radeon jak i procesory Ryzen, a do tego zapewnia zarówno łatwe predefiniowane ustawienia dla początkujących, jak i zaawansowane tryby dla doświadczonych entuzjastów. Wszystko to bez konieczności polegania na dodatkowych aplikacjach.

- Nie wymaga rejestracji ani logowania, ażeby korzystać ze wszystkich funkcji. Wystarczy zainstalować.





Użytkownicy mogą pobierać AMD Software Adrenalin Edition 23.2.1 STĄD.





















Źródło: Info Prasowe / AMD