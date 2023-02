Polska premiera odpornego i cienkiego smartwatcha Niceboy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowością w polskiej ofercie czeskiej marki Niceboy jest zegarek X-fit Watch 2, który został wyposażony w akumulator 200 mAh, Bluetooth 5.0 oraz ochronę IP68. Wytrzymałość urządzenia podnosi zastosowany w kopercie stop cynku – metalu, który wyróżnia duża odporność. Zegarek posiada funkcję monitorowaniu snu oraz system analizy bilansu płynów, a także aż 23 tryby sportowe. Niceboy X-fit Watch 2 wyposażony jest w akumulator o pojemności 200 mAh, który pozwala nawet na 10 dni nieprzerwanej pracy. W zegarku zastosowano magnetyczne złącze ładowania, co podnosi komfort jego użytkowania. Smartwatch posiada Bluetooth 5.0, który gwarantuje zasięg do 10 metrów, dzięki czemu użytkownik utrzymuje kontrolę nad połączeniami oraz powiadomieniami bez konieczności, aby telefon nieustannie znajdował się w zasięgu ręki.







W smartwatchu Niceboy zastosowano ochronę IP68, co oznacza, że urządzenie jest w pełni chronione przed pyłem, a także odporne nie tylko na zachlapania i deszcz, lecz także całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość do 3 metrów. Trwałość zegarka dodatkowo podnosi materiał wykorzystany w kopercie. Wykonana jest ona ze stopu cynku – metalu, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysoką odpornością na korozję, czyli stopniowe niszczenie materiałów, zachodzące na ich powierzchni na skutek działania otaczającego środowiska.



Grubość koperty smartwatcha Niceboy to jedynie 9 mm, dzięki czemu jest on odpowiedni także dla użytkowników preferujących kompaktowe zegarki. Smartwatch posiada funkcje kontroli cyklu miesiączkowego, co umożliwia łatwe monitorowanie zdrowia u kobiet. Urządzenie wyposażone jest w funkcję monitowaniu snu oraz system analizy bilansu płynów. Przypomnienie o regularnym piciu wody wspiera wyrabianie zdrowych nawyków. Niceboy X-fit Watch 2 posiada aż 23 tryby sportowe, takie jak gimnastyka, joga, taniec czy kajak. Dodatkowo zegarek posiada opcje pomiaru tętna oraz ciśnienia i natlenienia krwi.



Smartwatch Niceboy X-fit Watch 2 dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 298 PLN w Media Expert.



























Źródło: Info Prasowe / Niceboy