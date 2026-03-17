Lenovo - nowe stacje robocze i bateria z anodą krzemową

Nowe stacje robocze zostały stworzone z myślą o studentach, inżynierach, analitykach danych i wszystkich innych użytkownikach. Oferują niespotykaną dotąd wydajność, pozwalającą sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom, takim jak CAD, BIM, analiza danych, tworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i wiele innych. Systemy te, stanowiące część nowych rozwiązań Lenovo Hybrid AI Advantage opracowanych we współpracy z firmą NVIDIA, przyspieszają wdrażanie sztucznej inteligencji, zwiększają wydajność biznesową i zapewniają szybszy zwrot z inwestycji w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Nowości odzwierciedlają zaangażowanie firmy Lenovo w dostarczanie inteligentniejszych i bardziej elastycznych rozwiązań, odpowiadających na współczesne wyzwania.







Sztuczna inteligencja wbudowana w urządzenia i stacje robocze dla każdego

Najnowsze stacje robocze Lenovo zapewniają zupełnie nowy poziom wydajności dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, która przyspiesza procesy projektowania, wnioskowania i tworzenia modeli bez konieczności łączenia się z chmurą. We wszystkich modelach z serii ThinkPad P dedykowane procesory NPU oraz procesory Intel i AMD nowej generacji współpracują z kartami graficznymi NVIDIA RTX PRO Blackwell, przyspieszając zadania związane ze sztuczną inteligencją i skracając czas oczekiwania na wyniki. Stacje robocze Lenovo nowej generacji, przystosowane do pracy ze sztuczną inteligencją, obejmują:

ThinkPad P14s Gen 7 – To najlżejsza mobilna stacja robocza z obsługą sztucznej inteligencji w ofercie Lenovo, która zapewnia prawdziwą wydajność stacji roboczej w kompaktowej i mobilnej obudowie. Stworzony z myślą o profesjonalistach potrzebujących bezpiecznego i prawdziwie przenośnego urządzenia, 14-calowy ThinkPad P14s Gen 7 zapewnia szybsze i wydajniejsze działanie dzięki połączeniu procesorów Intel Core Ultra Series 3 z technologią Intel vPro i kartą graficzną NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU lub procesorów AMD Ryzen AI PRO serii 400 z kartą graficzną AMD Radeon 890M.



ThinkPad P16s Gen 5 – Stanowi nową generację mobilnych stacji roboczych. Zaprojektowany od podstaw, 16-calowy ThinkPad P16s Gen 5 przenosi wydajność i gotowość do pracy z AI na nowy poziom dla wymagających użytkowników z segmentu mainstream. Wyposażony w procesory Intel Core Ultra Series 3 z technologią Intel vPro lub procesory AMD Ryzen AI PRO serii 400 z zaawansowaną architekturą NPU, może być wyposażony w procesor graficzny NVIDIA RTX PRO Blackwell dla laptopów, zapewniający profesjonalną wizualizację i obsługę zadań wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Idealny dla inżynierów i projektantów będących w ciągłym ruchu, ThinkPad P16s Gen 5 przewyższa swoje możliwości, ważąc poniżej 1.76 kg.



ThinkPad P1 Gen 9 – Dla kreatywnych profesjonalistów i inżynierów, którzy potrzebują bezkompromisowej wydajności, ThinkPad P1 9. generacji spełnia oczekiwania pod każdym względem dzięki wysokiej klasy, ultrasmukłej obudowie, pod którą kryje się procesor Intel Core Ultra Series 3 z technologią Intel vPro, wyposażony w maksymalnie 16 rdzeni, oddzielną kartę graficzną NVIDIA RTX PRO Blackwell przeznaczoną do laptopów oraz łączną wydajność na poziomie do 672 TOPS. ThinkPad P1 Gen 9 to marzenie programisty AI, zdolny do obsługi 3D CAD/BIM w podróży. Jest to najwydajniejszy ThinkPad w historii i najlepszy wybór do zadań wymagających precyzyjnego odwzorowania kolorów, renderowania, zaawansowanej wizualizacji i nie tylko.



ThinkStation P5 Gen 2 – Stanowi nowy wzorzec w segmencie popularnych stacji roboczych. Wykorzystuje wszystkie dostępne możliwości, aby zapewnić wyjątkową wydajność, skalowalność i niezawodność. Wyposażony w procesory Intel Xeon 600 dla stacji roboczych oraz maksymalnie dwie karty graficzne NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, ThinkStation P5 Gen 2 został zaprojektowany z myślą o zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak złożone projektowanie CAD 3D, renderowanie w wysokiej rozdzielczości, obrazowanie medyczne, modelowanie molekularne oraz tworzenie modeli sztucznej inteligencji, dzięki czemu idealnie nadaje się dla artystów zajmujących się efektami specjalnymi i programistów AI, a także dla analityków danych oraz specjalistów z branży medycznej i biotechnologicznej.



Lenovo będzie również wspierać NVIDIA OpenShell – platformę agentów AI klasy korporacyjnej, skupiającą się na bezpieczeństwie, prywatności i skalowalności, której działanie jest przyspieszane przez wybrane stacje robocze, w tym ThinkStation P5 Gen 2. Dzięki NVIDIA OpenShell stacje robocze Lenovo ThinkStation mogą obsługiwać zabezpieczonych i konfigurowalnych, w pełni funkcjonalnych agentów AI, którzy automatyzują złożone procesy bezpośrednio w systemach, zapewniając dostęp do sztucznej inteligencji tam, gdzie jest ona potrzebna.



Konstrukcja przyszłościowa z myślą o bezpieczeństwie

Poza wydajnością najnowsze stacje robocze są chronione przez Lenovo ThinkShield – kompleksowy pakiet zabezpieczeń sprzętowych i oprogramowania układowego, obejmujący zabezpieczenia na poziomie BIOS-u, bezpieczne czyszczenie danych oraz zintegrowane narzędzia kontroli prywatności, które pomagają chronić poufne dane i zapewniają bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym. Mobilne stacje robocze ThinkPad wykorzystują w obudowie materiały pochodzące z recyklingu, posiadają certyfikaty EPEAT Gold, ENERGY STAR 9.0, TCO Certified 10.0 oraz MIL-STD-810H, a także charakteryzują się nową, ulepszoną łatwością serwisowania i konstrukcją gotową na przyszłość, w tym większą liczbą modułów wymienialnych przez użytkownika oraz możliwością rozbudowy pamięci i pamięci masowej.



Nowa era wydajności i produktywności

Firma Lenovo ogłosiła również wprowadzenie nowego prototypu – pierwszego na świecie akumulatora z anodą krzemową o gęstości energii 1000 Wh/l, przeznaczonego do notebooków i stacji roboczych, który zapewnia wzrost gęstości energii o ponad 10% w porównaniu z poprzednimi generacjami. Dzięki pojemności sięgającej 99.9 Wh bez zwiększania rozmiarów technologia baterii ED1000 zapewni dłuższą żywotność baterii i wyższą wydajność przyszłych laptopów Lenovo. Opracowana we współpracy z Uniwersytetem Jiao Tong w Szanghaju bateria wyznacza nowy standard branżowy i otwiera nowe możliwości w zakresie żywotności baterii oraz konstrukcji laptopów o wysokiej wydajności.



Najnowsza generacja stacji roboczych Lenovo zostanie zaprezentowana podczas konferencji NVIDIA GTC 2026 – czołowego wydarzenia poświęconego sztucznej inteligencji, które odbędzie się w San Jose w Kalifornii w dniach 16–19 marca. Aby zapoznać się z wybranymi rozwiązaniami Lenovo z zakresu hybrydowej sztucznej inteligencji, w tym modelami ThinkPad P14s Gen 7, ThinkPad P16s Gen 5, ThinkPad P1 Gen 9 i ThinkStation P5 Gen 2, zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 431 w San Jose McEnery Convention Center.



Dostępność EMEA

- Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 AMD będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Kwietnia 2026

- Lenovo ThinkPad P14s i Gen 7 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Maja 2026

- Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 AMD będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Czerwca 2026

- Lenovo ThinkPad P16s i Gen będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Maja 2026

- Lenovo ThinkPad P1 Gen będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Czerwca 2026

- Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Kwietnia 2026



Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.











źródło: Info Prasowe - Lenovo