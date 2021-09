Lenovo ThinkEdge SE70 Edge AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś, podczas dorocznej konferencji TechWorld, firma Lenovo zaprezentowała ThinkEdge SE70, wydajną i elastyczną platformę brzegową dla przedsiębiorstw wykorzystującą sztuczną inteligencję (AI). Platforma ThinkEdge SE70 została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu rosnących potrzeb w zakresie inteligentnych rozwiązań – od logistyki, transportu i inteligentnych miast po handel detaliczny, opiekę zdrowotną i produkcję. Nowe rozwiązanie brzegowe Lenovo powstało we współpracy z Amazon Web Services (AWS) z wykorzystaniem AWS Panorama i jest oparte na platformie NVIDIA Jetson Xavier NX.







Aplikacje wykorzystujące przetwarzanie brzegowe w połączeniu z AI są liczne i powstaje ich coraz więcej, ponieważ przedsiębiorstwa wprowadzają inteligentne funkcje w operacjach i usługach, wykorzystując coraz bardziej zaawansowane możliwości analityczne i automatyzacyjne. IDC przewiduje, że do 2023 roku 70% wdrożeń IoT będzie zawierać rozwiązania AI do autonomicznego lub brzegowego podejmowania decyzji, wspierając programy operacyjne i strategiczne przedsiębiorstw.



Jednym z najszybciej rozwijających się zastosowań AI, spotykanym między innymi w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony, kontroli jakości produkcji i poprawy jakości usług w handlu detalicznym jest rozpoznawanie obrazów (ang. computer vision, CV). W niedawnym badaniu IDG 96% respondentów stwierdziło, że CV ma potencjał do zwiększenia przychodów, a 97% że technologia ta pozwoli ich przedsiębiorstwu zaoszczędzić czas i pieniądze.



Platforma ThinkEdge SE70 została stworzona z myślą o odblokowaniu potencjału aplikacji CV dla przedsiębiorstw. Wersja ThinkEdge SE70 będzie oferowana z preinstalowanym pakietem SDK urządzenia AWS Panorama, umożliwiając klientom korporacyjnym przekształcenie codziennych kamer sieciowych w kamery „inteligentne”, wykorzystujące aplikacje CV na brzegu sieci. AWS Panorama umożliwia automatyzację zadań, które tradycyjnie wymagały kontroli człowieka, w celu zwiększenia widoczności potencjalnych problemów. Pakiet może być na przykład wykorzystywany do śledzenia zasobów w celu optymalizacji operacji w zakładach i monitorowania poziomu zapasów na półkach sklepowych – nawet w środowiskach o ograniczonej przepustowości łącza internetowego.



Nowe urządzenie brzegowe ThinkEdge z obsługą AI zostało oparte na NVIDIA Jetson Xavier NX, wysokowydajnym, niewielkim, energooszczędnym systemie na module, który jest zarządzany w chmurze, co zwiększa bezpieczeństwo oraz ułatwia szkolenie i wdrażanie różnych modeli AI i uczenia maszynowego na urządzeniach brzegowych. Zapewnia do 21 trylionów operacji na sekundę (TOPS) przyspieszonego przetwarzania, równolegle obsługuje nowoczesne sieci neuronowe i przetwarza dane z wielu czujników o wysokiej rozdzielczości. Jetson Xavier NX wykorzystuje NVIDIA CUDA-X, wszechstronny pakiet oprogramowania AI z wysoce zoptymalizowanymi, specyficznymi dla danej dziedziny bibliotekami, który redukuje złożoność i przyspiesza czas wprowadzenia na rynek.



Lenovo ThinkEdge SE70 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od pierwszej połowy 2022 roku.















Źródło: Info Prasowe / Lenovo